Le Shanghai Futures Exchange et le Shanghai International Energy Exchange publient leurs données du mois d'octobre 2021

SHANGHAI, 20 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Shanghai Futures Exchange (SHFE), l'un des principaux marchés à terme de produits en Chine, réglementé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), et sa filiale, le Shanghai International Energy Exchange (INE), premier marché à terme chinois ouvert aux investisseurs étrangers, ont publié aujourd'hui les statistiques sur le volume des opérations d'octobre 2021. Le volume des opérations pour le SHFE et l'INE sur un total de 16 jours de négociation a atteint 186 837 623 lots et 5 326 030 lots, soit une hausse respective de 38 % et 12 % sur un an.

Voici les faits saillants du volume quotidien moyen (VQM) d'octobre 2021 pour les contrats à terme de produits négociés sur le SHFE :

Le VQM de l'aluminium a atteint un sommet de 1 071 819 lots depuis les 12 derniers mois.

Le VQM du plomb a atteint un sommet de 153 910 lots depuis les 12 derniers mois.

Le VQM des barres d'armature en acier a atteint un sommet de 3 476 956 lots depuis les 12 derniers mois.

Le VQM du zinc a atteint un sommet de 519 305 lots depuis les 12 derniers mois.

Le VQM des options sur le cuivre a atteint un sommet de 45 517 lots depuis les 12 derniers mois.

Le VQM des options sur le zinc a atteint un sommet de 30 267 lots depuis les 12 derniers mois.

Pour des données plus détaillées, rendez-vous sur le site http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/.

Voici les faits saillants du volume quotidien moyen et du volume mensuel des opérations d'octobre 2021 pour les contrats à terme négociés sur l'INE :

Le volume mensuel des opérations des contrats à terme sur le pétrole brut a atteint 2 355 915 lots.

Le volume mensuel des opérations des options sur le pétrole brut a atteint 148 118 lots.

a atteint 148 118 lots. Le volume quotidien moyen du cuivre a atteint un sommet de 32 129 lots depuis les 12 derniers mois.

Pour des données plus détaillées, rendez-vous sur le site http://www.ine.cn/en/statements/.

À propos du SHFE

Le Shanghai Futures Exchange (SHFE) est l'un des principaux marchés à terme de produits en Chine, réglementé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC). Le SHFE a comme objectifs de servir le marché local, de relier les quatre coins du monde et de fournir des outils diversifiés de gestion du risque aux investisseurs nationaux et étrangers. Depuis sa création en 1999, le SHFE a mis au point une gamme de produits composée d'un marché à terme de produits, d'options et d'une plateforme standard de négociation de bons de souscription. Au 31 décembre 2020, 20 contrats à terme et 5 options portant sur les métaux, l'énergie et les produits chimiques avaient été inscrits sur le SHFE et sa filiale, le Shanghai International Energy Exchange (INE), qui sert de plateforme internationale au SHFE.

À propos de l'INE

Créé en 2013, l'INE est le premier marché de contrats à terme de la Chine ouvert aux investisseurs étrangers et compte le plus grand nombre de produits internationaux cotés parmi tous les marchés de contrats à terme chinois. À ce jour, l'INE a inscrit à la bourse cinq produits internationaux : les contrats à terme sur le pétrole brut, les contrats à terme TSR20, les contrats à terme sur le mazout à faible teneur en soufre, les contrats à terme d'obligations sur le cuivre et les options sur le pétrole brut. Ces produits ont attiré les intervenants du marché de plus de 20 pays et régions répartis sur cinq continents (Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord et Océanie).

SOURCE Shanghai Futures Exchange