Le site minier le plus profond du monde accorde sa confiance aux contrôleurs de qualité de l'air en temps réel d'Oizom pour garantir la santé et la sécurité au travail

AHMEDABAD, Inde, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative cruciale visant à améliorer la santé, la sécurité au travail et les normes environnementales, Oizom a déployé avec succès son contrôleur de qualité de l'air en temps réel, Dustroid, sur le site minier aurifère le plus profond du monde en Afrique du Sud. Oizom est une entreprise mondiale leader dans les solutions de surveillance de l'environnement, avec plus de 2 000 appareils installés pour répondre aux besoins de diverses industries.

Managing Health and Safety at Mines

La mine d'or, qui détient le Guinness World Record pour sa profondeur stupéfiante, est exploitée quotidiennement par plus de 4 000 mineurs qui extraient plus de 5 400 tonnes de roches. Une opération d'une telle ampleur entraîne inévitablement une production massive de poussière.

Lorsqu'elle est combinée aux températures particulièrement élevées de la mine, cette poussière peut gravement compromettre la qualité de l'air et présenter des risques respiratoires pour les mineurs. Cela peut avoir un impact sur leur santé à long terme et diminuer leur qualité de vie.

S'assurer que l'air respiré par les mineurs soit de la meilleure qualité possible n'est pas seulement une pratique idéale : c'est essentiel.

Vous souvenez-vous de l'époque où les mineurs utilisaient des canaris pour connaître la qualité de l'air des sites miniers ? Heureusement, cette époque est révolue.

Avec le Dustroid d'Oizom, nous ne parlons pas seulement d'une mise à niveau, mais d'un changement de cap. Imaginez un appareil qui ne faiblit pas, même avec des concentrations de particules allant jusqu'à 30 000 ug/m3 ou lorsque les températures dépassent 40 C. Le Dustroid offre plus que de simples relevés, il nous donne une image claire en décomposant les différents gaz détectés dans la poussière. Avec les systèmes de dépoussiérage automatisés, vous pouvez automatiser les arroseurs ou d'autres techniques afin de prendre des mesures rapides et éviter les risques potentiels.

Grâce aux informations précises fournies par notre système de surveillance des poussières , la mine a pu mettre en œuvre des mesures préventives, réduisant ainsi les risques potentiels pour la santé des mineurs. À propos de cette collaboration historique, Jainam Mehta, directeur des affaires d'Oizom, a déclaré que « nous sommes extrêmement fiers de voir le Dustroid avoir un impact aussi profond dans l'un des environnements miniers les plus difficiles du monde. Notre mission a toujours été de créer des espaces de travail plus sûrs et plus durables, et ce partenariat réaffirme les capacités et l'engagement des solutions d'Oizom. »

Dans un secteur où les conditions atmosphériques ont un impact direct sur l'efficacité et la sécurité opérationnelles, Oizom se distingue en tant que phare du changement transformateur en fournissant une surveillance précise et en temps réel de la qualité de l'air dans les mines .

Pour les demandes de renseignements des médias et obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Jainam Mehta, directeur des affaires d'Oizom

hello@oizom.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2220384/Oizom_Instruments_Pvt_Ltd_1.jpg

SOURCE Oizom Instruments Pvt. Ltd.