Le site Web de la chaîne d'approvisionnement en vêtements souple de KakaClo est désormais en ligne

Pour les commandes personnalisées, KakaClo peut fournir des contre-échantillons en 3 jours, organiser une fabrication évolutive en 7 jours et fournir des commandes supplémentaires en 3 jours.

Le service de dropshipping de KakaClo peut être fourni dans les 24 heures pour les produits de son inventaire

NEW YORK, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- KakaClo, la première plateforme souple de chaîne d'approvisionnement de vêtements en Asie, ouvre cette semaine les inscriptions aux détaillants mondiaux. La plateforme centralisée vise à fournir un service de dropshipping avec une commande unique et un service de production personnalisé pour les détaillants de vêtements en ligne.

Avec son siège social situé en Asie et ses entrepôts en Chine, en Europe et en Amérique du Nord, la société vise à devenir une partie intégrante de l'industrie mondiale du dropshipping et de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement.

Le PDG de KakaClo a déclaré lors du lancement de la plateforme : « En ciblant le marché de l'habillement, nous avons réalisé que les détaillants de vêtements se débattent avec de nombreuses unités de gestion des stocks (UGS), sont coincés avec des exigences de quantité minimale de commande élevées et souffrent d'une mauvaise gestion des stocks. En réponse à cela, le système développé par KakaClo utilise une technologie de pointe pour distribuer et suivre rapidement et précisément les ordres de production. »

Ce système est renforcé par des contrôles de qualité approfondis, tandis qu'un réseau logistique transfrontalier efficace permet de minimiser les risques et de réduire les coûts. Conçue dans l'optique du client, KakaClo offre une intégration avec le support conventionnel de dropshipping sur des plateformes telles que Shopify, Facebook shop, Woo, Wix, TikTok et plus encore. Le service sera également en mesure d'aider les vendeurs Fulfillment by Amazon (FBA) à s'approvisionner en produits vestimentaires de qualité et à organiser des expéditions internationales.

Avant le lancement mondial, l'équipe de KakaClo a été en mesure de fournir une livraison rapide pour les petites commandes grâce à ses produits SaaS développés par elle-même, et de mettre en relation de nombreuses usines de vêtements, marques, designers et influenceurs asiatiques, afin de créer un modèle commercial S2B2C unique.

Immédiatement après le lancement, la société a levé un montant substantiel auprès d'un VC bien connu lors d'un tour de financement providentiel. Des plans sont déjà en cours pour se développer à travers l'industrie et dans de nouveaux territoires.

