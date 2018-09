Le smartphone à intelligence artificielle Vivo V11 fait son entrée sur la scène internationale et promet des prises de vue parfaites et une conception immersive

SHENZHEN, Chine, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Vivo a dévoilé ce jour le tout nouveau Vivo V11 sur les marchés internationaux, en commençant par la Thaïlande et l'Inde. Ce nouveau venu dans la populaire série V dotée d'une technologie d'intelligence artificielle, intègre un appareil photo IA qui autorise la capture de moments idéaux dans toute situation, mais également des services d'intelligence artificielle qui permettent de vivre plus intelligemment et plus simplement. Le V11 de Vivo fait appel aux avancées les plus récentes en matière de conception, avec le nouvel écran Halo FullView™ associé aux couleurs de fusion Starry Night et Nebula, le tout dans un boîtier 3D arrondi destiné à apporter une expérience utilisateur harmonieuse et immersive. Le V11 est le premier de la série V à intégrer la technologie de numérisation d'empreintes digitales à l'écran, dans la continuité du leadership technologique de Vivo en matière de sécurité biométrique, tout en conservant un design épuré et élégant.

« Notre priorité est d'innover en pensant avant tout au consommateur. Nous sommes heureux de présenter le V11, doté d'une technologie d'intelligence artificielle, afin d'apporter une expérience mobile plus intuitive et personnelle à nos utilisateurs », a déclaré Alex Feng, vice-président principal de Vivo. « C'est dans cet esprit que nous avons rendu la prise de vue parfaite beaucoup plus facile avec notre appareil photo IA, ajouté des services d'IA plus intelligents et intégré pour la première fois à la série V, leader du secteur, notre technologie de numérisation d'empreintes digitales à l'écran. Nous faisons en sorte d'apporter des innovations avant-gardistes et la meilleure expérience possible à un plus grand nombre de consommateurs à travers le monde. »

L'appareil photo IA du V11 permet de prendre des photos parfaites, facilement

Le V11 se place dans continuité de la recherche de prise de vue parfaite de Vivo. Suite au succès du V9, plus tôt dans l'année, Vivo a intensifié son développement de l'intelligence artificielle pour répondre à la demande des consommateurs, qui recherchent des fonctions photographiques plus puissantes et adaptables à tous les scénarios.

Le V11 possède un double appareil photo arrière 12 MP + 5 MP, muni d'une grande ouverture f/1.8 et 1,28 μm pixels, ainsi qu'un appareil photo avant de 25 MP. L'appareil photo arrière de 12 MP possède des capteurs Dual Pixel, dotés de 24 millions d'unités photosensibles pour une plus grande sensibilité à la lumière, et la technologie DSLR-standard Dual-Pixel Autofocus, qui peut verrouiller la mise au point en seulement 0,03 seconde.

Il n'a jamais été aussi facile de prendre des photos parfaites, grâce à ces caractéristiques révolutionnaires qui écartent la plupart des problèmes usuels en photographie et permettent instantanément à de simples amateurs d'atteindre un niveau pratiquement professionnel. Les modes AI Backlight HDR et AI Low Light du V11 utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour capturer différentes vues, afin d'obtenir plus de détails et les combiner pour créer des photos parfaitement exposées, même dans des environnements d'éclairage difficiles, comme les couchers de soleil. S'ajoute à la liste des fonctions photographiques issues de l'intelligence artificielle l'AI Scene Recognition, qui identifie différents objets, éléments et scènes et applique des améliorations spécialement adaptées pour rendre vos photos vraiment éclatantes.

Pour des selfies irréprochables partout et à toute heure, le V11 lance la toute nouvelle technologie AI Face Shaping, qui possède un algorithme d'IA de modélisation faciale qui ajoute des traitements individuels aux traits de votre visage, pour des selfies réussis et naturels. La fonction améliorée AI Selfie Lighting propose également plus d'effets d'éclairage, avec des algorithmes d'IA qui saisissent la façon dont le visage de l'utilisateur interagit avec la lumière, en trois dimensions. Pour couronner le tout, avec l'AI Portrait Framing le cadrage du plan parfait est plus facile que jamais, l'intelligence artificielle permettant de vous guider. Elle vous indique comment maintenir votre téléphone dans la position idéale, afin d'obtenir, sans effort, des portraits parfaitement cadrés en toute occasion.

Une expérience plus intelligente, une performance plus puissante

Au-delà de la photographie, le V11 élargit systématiquement l'expérience d'IA mobile avec Jovi, l'assistant d'IA de Vivo, et des fonctions comme Jovi Smart Scene, Google Lens et Google Assistant. Jovi Smart Scene facile la vie quotidienne en reconnaissant les scénarios des utilisateurs et en réagissant en fonction de ceux-ci, y compris en vérifiant les conditions climatiques et en fournissant des informations en temps réel. Google Assistant est utile dans des situations quotidiennes telles que la navigation cartographique, les achats en ligne, les modalités de voyage, la musique, la vidéo et même les médias sociaux ; Google Lens, quant à lui, s'appuie sur des algorithmes avancés d'apprentissage approfondi et permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur ce qu'ils voient.

Pour fournir ces incroyables fonctions d'IA, le V11 utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 660AIE, avec 6 Go RAM + 128 ROM, pour une performance extrêmement efficace. Les tout récents Funtouch OS 4.5 (basé sur Android 8.1) et Jovi AI Engine de Vivo fonctionnent ensemble pour répartir efficacement les ressources UC et mémoire, afin de pouvoir gérer de multiples opérations complexes.

Une conception immersive futuriste, avec la technologie de numérisation d'empreintes digitales à l'écran, nouvelle dans la série V

Le V11 possède un rapport d'aspect de 19,5:9, un écran de 6,41 pouces Super AMOLED Halo FullView™, avec un rapport écran/appareil de 91,27 %. Les bords latéraux ultra minces de 1,76 mm, associés à un boîtier arrondi en 3D, fondent les bords du téléphone dans l'écran, créant ainsi une expérience visuelle immersive qui tient parfaitement dans votre main.

Le V11 est le premier modèle de la série V équipé de la technologie de numérisation d'empreintes digitales à l'écran, où le capteur d'empreintes n'est plus visible, pour une conception harmonieuse sur l'ensemble du téléphone. La technologie a été présentée pour la première fois au CES plus tôt cette année ; elle permet de créer des écrans plus grands sans compromettre les options de sécurité. Le fait d'intégrer cette technologie avant-gardiste dans le V11 montre l'importance des efforts que Vivo déploie pour résoudre les problèmes des consommateurs.

La précision du Face Access a également été améliorée, grâce à l'utilisation de la lumière infrarouge qui mesure désormais avec précision 1024 points du visage pour un déverrouillage instantané, même dans l'obscurité.

Vivo a mis au point deux couleurs de fusion très tendance, qui s'inspirent des mystères passionnants de l'univers : Starry Night et Nebula. Le mélange de bleu et de noir de Starry Night et les magnifiques teintes de bleu et violet de Nebula évoquent des étoiles scintillantes dans des galaxies lointaines et rehaussent le design futuriste du V11.

Disponibilité

Le V11 sera disponible sur de nombreux marchés à travers le monde. Les prix et les couleurs pourront varier selon les régions.

À propos de Vivo

Vivo est l'une des principales entreprises de technologie mondiales et s'engage à créer des innovations et services mobiles intelligents et avant-gardistes. Vivo a pour but de créer un écosystème Internet mobile dynamique et possède et exploite actuellement un vaste réseau d'opérations de recherche, avec des centres de recherche et développement basés aux États-Unis (San Diego) et en Chine (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Beijing et Hangzhou). Ces centres se concentrent sur le développement de technologies de pointe destinées au grand public, parmi lesquelles : la 5G, l'intelligence artificielle, la photographie mobile et la conception de smartphones de dernière génération.

À la fin de l'année 2017, Vivo comptait plus de deux cents millions d'utilisateurs de ses produits mobiles et services à travers le monde. Vivo est présent sur 18 marchés mondiaux et possède des magasins de détail hors ligne dans plus de 1000 villes dans le monde entier.

