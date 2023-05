Le solaire pour l'agriculture - GRIPS inaugure une centrale solaire au Sénégal

BERLIN, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Avec sa filiale à Dakar, GRIPS Energy, la société allemande spécialisée dans les énergies renouvelables annonce le lancement de sa première centrale solaire photovoltaïque au Sénégal. En effet, ce 16 Mai à Diama, Saint-Louis, GRIPS Energy et la Société des Cultures Légumières (SCL) célèbrent la réussite de la construction de leur projet solaire, en compagnie de leurs honorables invités issus des sphères économique, éducative et gouvernementale. La centrale solaire photovoltaïque au sol de 604 kWc est pour SCL une grande transition vers l'utilisation d'énergies « vertes » et réduit les coûts d'électricité de l'entreprise agricole.

« Nous sommes très heureux et fiers d'avoir franchi cette première étape passionnante vers les énergies renouvelables avec GRIPS », déclare Hamedine BA, Responsable Technique de SCL pour la centrale solaire de la ferme agricole de Diama. « La mise en œuvre du projet s'est déroulée sans encombre et nous constatons déjà la réduction de nos factures d'électricité. Sur ce, nous pensons même à agrandir la centrale avec un système de stockage d'énergie », poursuit-il.

SAM, Directeur de GRIPS Energy Senegal, confirme : « Notre approche de partenariat, avec notre client SCL, les ingénieurs experts de notre siège en Allemagne et notre partenaire d'installation sénégalais, a clairement démontré sa valeur. Nous resterons bien sûr le partenaire à long terme de SCL et assurerons le service complet tout au long de la durée de vie du système. »

En accord avec son offre de service complet suivant l'approche de « guichet unique », la société GRIPS a supervisé chaque détail du projet : de l'étude de faisabilité initiale à l'installation, en passant par la conception sur mesure du système. Maintenant que la centrale est opérationnelle, GRIPS assure sa haute performance et la maintenance régulière par l'intermédiaire de son partenaire local. « Nous sommes contents de pouvoir intensifier nos activités commerciales dans les pays d'Afrique de l'Ouest grâce à ce premier projet solaire au Sénégal. Personnellement, je suis fortement impressionné par les fermes de la SCL dans les « Sables du Sahel », qui s'appuient progressivement sur l'énergie solaire et promeuvent ainsi une méthode particulièrement écologique », déclare Timon Herzog, Directeur Général de GRIPS Energy.

La Société de Cultures Légumières (SCL) a été fondée en 2006. Ses terres de plus de 2000 hectares dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal, produisent des légumes pour les marchés sénégalais et sous-régionaux, mais en plus pour l'exportation vers le Royaume-Uni et les marchés européens. La vocation de SCL est d'être une entreprise socialement responsable intégrée dans la boussole économique, sociale et environnementale du Sénégal.

www.scl.sn

GRIPS Energy accompagne le secteur commercial et industriel des pays africains dans leur transition vers des énergies renouvelables abordables sans avoir à dépenser leur propre capital. GRIPS finance et met en œuvre le projet d'énergie renouvelable et établit un partenariat à long terme avec le client en proposant des modèles de paiement flexibles conformes à la réglementation locale. GRIPS évalue la consommation d'électricité des clients et conçoit des systèmes d'énergie renouvelable qui répondent de manière optimale aux besoins spécifiques des clients.

www.grips-energy.com

