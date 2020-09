Le soluzioni Tachigrafo Smart di Stoneridge aiutano il settore dei trasporti europeo a rispettare la normativa del Pacchetto Mobilità

STOCCOLMA, Svezia, 03 settembre 2020 /PRNewswire/ -- A seguito dell'adozione di un'importante riforma del settore dei trasporti su gomma europeo, nota con il nome di Pacchetto Mobilità 1, Stoneridge, Inc., progettista e produttore di punta di sistemi per veicoli elettrici ed elettronici altamente tecnologici, continua a impegnarsi con la sua gamma di tachigrafi smart nella fornitura di prodotti di conformità all'avanguardia altamente tecnologici, per un mercato dei trasporti più sicuro, più pulito e più equo.

Il Pacchetto Mobilità dell'UE è composto da tre iniziative in fase volte a migliorare la sicurezza stradale, creare un'applicazione equa e coerente nei settori del trasporto su strada, ridurre le emissioni e incoraggiare l'innovazione e la digitalizzazione, tra le altre misure. La prima fase, Pacchetto Mobilità 1, include una tempistica per l'integrazione di una nuova generazione del tachigrafo intelligente nel 2023 e l'ammodernamento delle disposizioni per i veicoli con tachigrafi analogici e digitali. In assenza di ritardi, il mercato europeo prevede l'integrazione dei primi obblighi di adeguamento entro la fine del 2024. La nuova normativa rende inoltre obbligatori i tachigrafi sui veicoli commerciali leggeri (LCV) superiori a 2,5 t e nei trasporti internazionali o nel cabotaggio, partire dal 2026.

Stoneridge si farà trovare pronta per gli obblighi di adeguamento e si sta impegnando attivamente per sviluppare il suo Tachigrafo Smart 2 conforme alle specifiche tecniche della Commissione Europea, che si prevede siano emesse entro settembre 2021. Il Tachigrafo Smart 2 fornirà la registrazione automatica della posizione del vettore al momento dell'attraversamento della frontiera e durante le attività di carico e scarico.

"Il Pacchetto Mobilità rappresenta il passo successivo positivo per incrementare la sicurezza stradale e la trasparenza del mercato. Con quasi cinque decenni di esperienza nella progettazione e produzione di tachigrafi, Stoneridge gioca un ruolo attivo nel descrivere le prossime specifiche con DG MOVE, e sta sviluppando sistemi di pronto utilizzo con un maggior valore per tutti gli utenti", ha affermato Bjorn Weck, direttore dei sistemi tachigrafi, gestione dei prodotti, Stoneridge. "Insieme alla nostra rete professionale di importatori e distributori, contribuiremo all'introduzione del Tachigrafo Smart 2 con la massima continuità e facilità possibile per il settore".

Nel 2019 la società ha lanciato con successo il suo più recente modello, il Tachigrafo Smart Connekt® SE5000 con antenna una comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC), insieme alla nuova apparecchiatura di collaudo, riscontrando sul mercato una forte domanda. Inoltre, Stoneridge è stata in grado di continuare a fornire alla clientela linee di produzione distinte per il prodotto 1B SE5000 Exakt Duo2® e i tachigrafi 1C SE5000 Connekt®, al fine di assicurare la fornitura ininterrotta di entrambi.

Da allora Stoneridge ha seguito lo sviluppo del Pacchetto Mobilità e ha lavorato sulla prossima generazione dei suoi Tachigrafi Smart e sugli altri prodotti a supporto dell'iniziativa. In quanto fornitore globale di elettronica per il trasporto, la società continua a soddisfare le esigenze del mercato per garantire che gli autisti restino conformi, produttivi e a proprio agio con le più recenti tecnologie.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie per il trasporto Stoneridge, visitate i siti web stoneridgeelectronics.com e stoneridge.com.

Info su Stoneridge, Inc.

Stoneridge, Inc., con sede principale a Novi, Michigan, è progettista e produttore indipendente di componenti elettrici ed elettronici altamente tecnologici, di moduli e sistemi principalmente indirizzati al mercato automobilistico, di veicoli commerciali, di motocicli, di veicoli agricoli e di fuoristrada. Le soluzioni Stoneridge alimentano sistemi informatici per i veicoli, forniscono un enorme incremento nell'efficienza dei consumi di carburante, riducono le emissioni, e migliorano la sicurezza di tutti in strada. Ulteriori informazioni su Stoneridge sono disponibili sul sito web Stoneridge.com.

