Le sommet en ligne de la WAIC 2020 débute à Shanghai

SHANGHAI, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet en ligne de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2020 (World Artificial Intelligence Conference (WAIC)) a débuté au Golden Hall du Centre des expositions de Shanghai le 9 juillet, selon le bureau du comité de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle.

La cérémonie d'ouverture était en cinq parties et a duré 2 heures et demie. Elon Musk, Jack Ma, Pony Ma, Robin Li, Zhang Wenhong ainsi que d'autres invités ont participé à cette cérémonie d'ouverture du sommet, caractérisée par la haute technologie et l'interaction. La conférence a une importance qui fait date.

La cérémonie d'ouverture était riche en contenu et une pure merveille. Durant la conférence, la projection holographique de personnes réelles et la première vidéo musicale d'un chœur d'IA ont été présentées, offrant aux invités la première expérience en nuage 3D en temps réel et la première exposition en nuage virtuelle 3D.

Sept lauréats du prix Turing, le prix le plus prestigieux et le plus célèbre dans le domaine de l'informatique et considéré comme le « prix Nobel » dans ce domaine, ont assisté à cette conférence. Quatre d'entre eux ont prononcé un discours d'ouverture.

La première vidéo musicale d'un chœur d'IA au monde a été également lancée lors de la cérémonie d'ouverture. Quatre chanteurs virtuels : Xiaoice de Microsoft, DuerOS de Baidu, Mi Ai de Mi et Lingyuan de Bilibili ont apporté la chanson Smart Home, illustrant le charme de l'IA.

Le public peut participer à distance en se connectant sur le site Web de la conférence ( https://ai.worldaic.com.cn/ ). Toute personne enregistrée peut commenter, donner un « j'aime » et obtenir « AI Energy » en temps réel pour échanger divers cadeaux en ligne, tels que le Huawei P40 pro, iFlytek Smart Notebook, Alibaba Tmall Genie, UBTECH Alpha-Mini, Meituan Cycling Carte, des appareils de traduction et des souvenirs exquis.

En même temps, le public peut regarder la conférence via des plateformes de streaming en ligne coopérant avec la WAIC, xuexi.cn, XINHUANET.com, CCTV News, people.cn, CCTV.com, ifeng.com, Shanghai Observer, eastday.com, yicai .com, thepaper.cn, Bilibili, Tik Tok, Ximalaya et Zhihu.

