Le Sommet mondial de l'IA 2022 débute par le lancement de plusieurs nouvelles initiatives internationales

RIYAD, Arabie saoudite, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le sommet mondial de l'IA a officiellement ouvert ses portes mardi, réunissant des dirigeants du secteur privé, des responsables gouvernementaux et des professionnels universitaires de renom du monde entier pour une série de discussions sur l'avenir de l'IA. Ce sommet de trois jours, organisé par l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA), devrait réunir plus de 200 intervenants de 90 pays et 10 000 participants.

The 2022 Global AI Summit Begins with Launch of Several New International Initiatives

« Lors du G20 en 2020, le Royaume d'Arabie saoudite a favorisé un consensus international sur les principes de l'OCDE pour une IA digne de confiance. L'IA doit être inclusive, axée sur l'humain, transparente, robuste et responsable, a déclaré S.E. Abdullah Alswaha, ministre des Communications et des Technologies de l'information en Arabie saoudite. Nous ne pouvons pas nous permettre que les algorithmes soient biaisés ou sexistes. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas disposer des bons ensembles de données et du bon contexte. »

« Au-delà de l'application éthique de l'IA, il est essentiel que nous fassions réellement progresser l'IA tous ensemble, en partageant nos meilleures pratiques, notre expertise, nos ressources et nos défis, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte dans l'exploitation du potentiel de l'IA », a ajouté S.E. Abdullah Alghamdi, président de la SDAIA.

Plusieurs annonces seront faites lors du sommet, visant à faire progresser l'utilisation des données pour résoudre certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté dans des domaines tels que les soins de santé, l'énergie et le développement durable. Le premier jour, les ministres ont signé la Déclaration de Riyad sur l'appel à l'action en matière d'IA, un accord décrivant la vision à long terme de l'Organisation de coopération numérique (OCN) pour mettre la technologie de l'IA au service des personnes, des communautés, des nations et du monde entier.

Le Royaume d'Arabie saoudite a également dévoilé ses principes éthiques en matière d'IA le jour de l'ouverture du sommet. Conçu par la SDAIA et fondé sur des normes mondiales et nationales, ce cadre servira de guide pratique pour intégrer l'éthique de l'IA tout au long du cycle de vie du développement du système d'IA.

Amin Nasser, PDG d'Aramco, Sebastian Thrun, PDG de Kitty Hawk, et Jürgen Schmidhuber, directeur de l'initiative IA à l'université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), figurent parmi les intervenants du sommet. Les ministres saoudiens ont également participé aux discussions organisées le premier jour, notamment : S.E. Fajad Al-Jalajel, ministre de la Santé ; S.E. Majid Bin Abdullah Al Kassabi, ministre du Commerce ; et S.E. Bandar Ibrahim Alkhorayef, ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales. Des journalistes de la presse régionale et internationale ont également assisté au sommet en personne et via la diffusion en direct accessible aux participants à distance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898653/SDAIA.jpg

SOURCE SDAIA