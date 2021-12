Le Sommet Vision 2045 a rapproché les entreprises pour conjuguer efficacement les efforts vers un avenir durable

Les dialogues étaient centrés sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, chaque discussion étant alignée sur un objectif individuel et des modérateurs désignés, le présentateur primé Andrew Wilson et Julie MacDonald d'Al Jazeera.

Des sujets tels que l'équité et l'inclusivité, le changement climatique et l'économie neutre en carbone ont été abordés afin de créer une pollinisation croisée efficace des idées entre les organisations.

Microsoft, Hilton Worldwide, Boeing, Siemens Energy et Parfum Dior figuraient parmi les entreprises renommées et influentes que 140 délégués commerciaux ont représentées dans les discussions. La liste complète des entreprises participantes est disponible sur le site Web du Sommet Vision 2045 .

TBD a été le fer de lance des efforts de collaboration pour protéger l'écologie future en travaillant en intégration avec « Make It Wild » pour planter un arbre par personne présente au Sommet. Cela s'aligne sur les campagnes précédentes menées par TBD mettant en évidence les entreprises qui sont allées au-delà de leurs activités habituelles pour atteindre une société plus verte pour la prochaine génération.

À cet égard, Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD, a déclaré : « Nous ne pouvions pas demander aux autres d'être meilleurs sans l'incarner nous-mêmes. Parce que les vrais progrès se font ensemble, en collaboration. »

Ce n'était là qu'un des efforts de TBD pour réaliser l'avenir le plus juste et le plus respectueux de l'environnement pour tous. L'entreprise attend déjà avec impatience la COP27, où le prochain Sommet Vision 2045 sera accueilli en Égypte.

L'événement s'appuiera sans aucun doute sur les relations et les progrès réalisés lors du Sommet Vision 2045 d'Édimbourg et s'étendra pour mettre en relation encore plus d'organisations partageant les mêmes idées qui cherchent à avoir un impact positif.

Entreprises présentées dans ce lancement :

Atlassian,

AXA Investment Managers ,

Biobest Group ,

CIBC ,

Compass Group ,

Ville de Tampere,

Darling Ingredients ,

Petra Group,

La société Boeing,

Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland, PreZero et Schwarz Produktion),

SGB-SMIT Group ,

Siemens Energy,

Stadler Rail ,

La Poste suisse,

United Overseas Bank Limited ,

Wahl Clipper Corporation.

