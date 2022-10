LE SPÉCIALISTE DE L'HÔTELLERIE AXÉE SUR LA TECHNOLOGIE BOB W LÈVE 21 MILLIONS D'EUROS LORS D'UN TOUR DE FINANCEMENT DE SÉRIE A

LONDRES, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de services d'hébergement axé sur la technologie, Bob W , qui offre une alternative plus intelligente et plus durable aux hôtels et aux locations de courte durée, a levé 21 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série A, mené par IDC Ventures, Elevator Ventures, Verve Ventures et Flashpoint.

Sebastian Emberger (L) and Niko Karstikko (R), co-founders of Bob W (photo credit: Bob W)

Basée à Helsinki et à Tallinn, la société Bob W offre ses services aux particuliers et aux entreprises, y compris les start-ups internationales et les entreprises de nouvelle génération appartenant à des domaines tels que l'industrie technologique et créative. Bien que l'entreprise ait été fondée juste avant la pandémie, Bob W est rapidement devenue une étoile montante dans le secteur de l'hôtellerie. Elle a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 800 %, avec d'excellentes marges, et ses clients lui ont décerné la note moyenne de 4,8 (sur 5) avec un taux de recommandation net proche de 90.

Le financement de série A est une preuve de confiance dans le concept révolutionnaire de Bob W : des appartements pour des séjours courts, équipés des dernières technologies, qui combinent la qualité d'un hôtel avec l'authenticité des locations individuelles. Outre le financement de l'expansion de la société sur des marchés nouveaux et existants, des investissements seront réalisés pour faire évoluer sa plateforme technologique autonome à pile complète.

Niko Karstikko, cofondateur et PDG de Bob W, a commenté : « Notre objectif est d'utiliser les fonds recueillis pour créer une nouvelle référence industrielle en matière d'expérience numérique, et pour soutenir notre croissance explosive sur de nouveaux marchés européens, au-delà du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Finlande et de l'Estonie, où nous sommes actuellement présents.

Nous avons démontré, malgré le climat difficile pour les affaires et les investissements, que nous pouvions réaliser de bonnes performances, ce qui se reflète dans notre capacité à lever des capitaux. La résilience dont nous avons fait preuve, étayée par notre concept unique, notre solide plateforme technologique et nos références authentiques en matière de durabilité, nous place dans une position idéale pour une expansion future, qu'il s'agisse de croissance organique ou de fusions et acquisitions.

Nous sommes en train de redéfinir les attentes du consommateur en matière d'hôtellerie et nous pouvons désormais étendre notre influence en Europe avec plus de 20 villes dans notre pipeline d'expansion. »

La marque Bob W relève le défi d'acquérir une position de leader du marché dans le domaine des opérations d'hôtellerie basée sur la technologie. Pour plus d'informations sur la marque et les propriétés de son portefeuille, visitez https://bobw.co .

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À propos de Bob W

‍L'hébergement de courte durée « exceptionnellement cool » proposé par Bob W s'adresse au voyageur du XXIe siècle qui veut tout : la qualité permanente d'un hôtel et le style authentique et le prix abordable d'une location de courte durée. La société combine le meilleur des deux mondes dans ses propriétés équipées des dernières technologies et exploitées de manière durable dans les quartiers les plus attractifs d'Europe.

Soutenue par les plus grands investisseurs en capital-risque d'Europe, des bureaux de gestion de patrimoine et des entrepreneurs, dont ByFounders, IDC Ventures, Elevator Ventures, Verve VC, NREP, Tesi, Miki Kuusi (cofondateur de Wolt) et Ilkka Paananen (cofondateur de Supercell), Bob W est en train de créer la technologie qui permettra à chaque client de vivre une expérience de proximité, sans contact et cinq étoiles. L'entreprise technologique est aujourd'hui présente sur 4 marchés différents en Europe, et prévoit une expansion rapide sur tout le continent. Regardez la vidéo de présentation de 60 secondes de Bob W pour en savoir plus.

Pour le dossier de presse de Bob W, des images, des ressources et plus encore, visitez https://bobw.co/press .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927911/Bob_W.jpg

SOURCE BOB W