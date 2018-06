Le spectacle des spectacles: le gin Hendrick's lance E.L.E.V.A.T.U.M. au niveau mondial avec une expérience historique multisensorielle au Festival international de jazz de Montréal

Le gin Hendrick's ouvre aujourd'hui et demain les portes de son monde merveilleusement inhabituel de fantaisie au Festival international de jazz de Montréal de 2018, avançant à grands pas dans l'histoire avec l'expérience E.L.E.V.A.T.U.M.

En se tenant au célèbre Quartier des spectacles au centre-ville de Montréal (et où d'autre aurait pu se tenir le spectacle des spectacles ?), le gin Hendrick's E.L.E.V.A.T.U.M. constitue une expérience unique dans la vie, entièrement intégrée, multisensorielle, proposant au monde entier une aventure comme aucune autre.

« Avec le gin Hendrick's, il s'agit de cultiver l'inhabituel,» a commenté Beth-Anne Perry, directrice nationale principale de la marque de gin Hendrick's. « En tant que pourvoyeurs d'insolite, notre but est de surprendre, d'émerveiller et de perturber les hôtes du festival en leur offrant un spectacle multisensoriel, unique dans la vie, et qui partage le monde fantaisiste de Hendrick's avec les amateurs de jazz du monde entier. »

Le Spectacle pour vos sens: 28 et 29 juin de 18 h 00 à minuit

Pour Vos Yeux :

Le gin Hendrick's E.L.E.V.A.T.U.M. (Elevating, Levitating, Exceptionally, Voluminous, Amazingly, Towering, Uplifting, Mobile - 'exaltant, lumineux, exceptionnel, volumineux, admirable, triomphant, ultime, mobile') va fouetter ceux qui seront suffisamment chanceux pour avoir pu acquérir le don d'or si convoité, présenté sous forme d'un billet d'or pour un voyage non conventionnel de 44 ¼ concombres dans le ciel d'où ils pourront observer Montréal d'un point de vue d'ordinaire réservé à nos amis favoris revêtus de plumes.

Pour Vos Oreilles :

Le gin Hendrick's a le plaisir de dévoiler mondialement (et inhabituellement) le tout premier C.O.R.G.A.N. du jazz (Cucumber Organ of Remarkably Glorious Auditory Nirvana - 'concombre d'orgue d'une remarquable et glorieuse audience du nirvana'), instrument de musique tout à fait exceptionnel consistant en touches réelles faites de concombres entiers pour créer sous les doigts une tonalité de jazz bien distincte et apportant aux visiteurs une expérience auditive bizarrement inaccoutumée, jamais ressentie. L'orgue de jazz en concombres du gin Hendrick's est installé pour être bien en vue au Festival dans une apparition exclusive de dix jours à la salle d'embarquement aérien du gin Hendrick's les 28 et 29 juin, et à la loge des médias et des talents du Festival pendant toute la durée de celui-ci.

Pour Vos Lèvres :

Parallèlement aux spectacles E.L.E.V.A.T.U.M. et au C.O.R.G.A.N., le gin Hendrick's offre aux hôtes détenteurs de billets d'or un avant-goût exclusif du nouvel Orbium de chez Hendrick's. Rare expression du gin Hendrick's, ne se produisant qu'une seule fois, réimaginé dans l'univers parallèle d'Orbium, ce nouveau gin a été infusé avec trois autres extraits - quinine, armoise et boutons de lotus bleu - venant compléter les essences traditionnelles de concombre et de rose. Produit de façon artisanale en précieux lots minuscules, il marquera le Festival international de jazz de Montréal par une dégustation qui sera la première à avoir lieu en dehors du Royaume-Uni.

Ceux qui ne possèdent pas de billets d'or n'ont pas besoin de s'en faire. Leurs lèvres seront elles aussi mises en appétit par les somptueux cadeaux du gin Hendrick's, avec tasses à thé gratuites pour G & T des hôtes du Festival. Elles pourront se trouver à la salle d'embarquement de Hendrick's au nom du tout premier sponsor de gin du Festival, aux côtés de Madame E.L.E.V.A.T.U.M. et de ses 11 amis botaniques.

Pour Votre Nez :

Pour ceux qui ont besoin de le demander : le nez sera bien sûr titillé. Les hôtes pourront prendre le temps de s'arrêter un moment pour humer le doux parfum des roses souligné des accents des concombres les plus glorieux du monde partout dans la salle d'embarquement de Hendrick's.

Pour Votre Esprit :

Il est bien entendu que les pourvoyeurs de ce monde particulier ne pourraient oublier le sens de l'esprit qui règne en deçà. La célèbre spécialiste intuitive Terri-Lynn Decker nous vient d'une terre de l'Est pour donner aux titulaires de billets d'or des lectures sur une énergie spéciale et ajouter une touche à l'émerveillement saugrenu suscité par l'expérience du gin Hendrick's E.L.E.V.A.T.U.M.

Pour la première fois dans plus de 39 années de l'histoire du Festival de jazz, le gin Hendrick's accueille les hôtes dans son univers insolite et captivant connectant musique et spectacle, gin et jazz, dévoilant bon nombre de merveilles étranges, de premières fantasques et historiques, qui indéniablement seront l'essence du spectacle de ces soirées.

Tous les participants de plus de 18 ans au Fetival sont les bienvenus s'ils désirent des échantillons et s'engager dans la magie de l'E.L.E.V.A.T.U.M. du gin Hendrick's en admirant les détenteurs de billets d'or s'élancer dans les cieux. Il sera également possible pour les participants au Festival de gagner sur place une série de billets d'or à l'occasion d'un concours de votes pendant les deux nuits sur les lieux mêmes.

« Une soirée du gin Hendrick's est toujours un spectacle de l'étrange, » a ajouté Alvin Ramchurn, ambassadeur national de la marque du gin Hendrick's. « Nous sommes fiers d'être les pourvoyeurs de l'original, et E.L.E.V.A.T.U.M. ne constituera pas une exception. »

Pour en apprendre davantage sur le monde extraordinaire du gin Hendrick's, veuillez visiter http://www.HendricksGin.com.

À propos du gin Hendrick's

Le gin Hendrick's est un délicieux gin de premier choix, composé d'un tourbillon de tournures inhabituelles donnant vie à un agencement des plus inusités. Contrairement aux gins ordinaires, le gin Hendrick's est distillé en Écosse en lots minuscules de seulement 500 litres à la fois. Seul le gin Hendrick's est composé d'infusions de concombres et de pétales de rose, ainsi que d'un mélange de 11 essences botaniques, pour créer un gin agréablement rafraîchissant à l'arôme floral charmeur. Le gin Hendrick's est fabriqué dans une combinaison d'alambic à chauffe directe en cuivre Carter-Head et Bennett pour créer une libation divinement soyeuse, piquée de personnalité et rehaussée d'un équilibre parfait de saveurs subtiles.

À propos de William Grant & Sons

Les fabricants du gin Hendrick's®,William Grant& Sons, Ltd. sont une entreprise familiale indépendante de distillateurs basée au Royaume-Uni et fondée par William Grant en 1887. Aujourd'hui, cette marque de spiritueux de luxe est exploitée par la cinquième génération de sa famille, et distille encore certaines des plus grandes marques mondiales de scotch whisky, dont le single malt Glenfiddich®, la gamme artisanale de single malts Balvenie®, la vodka Reyka®, le blended whisky Monkey Shoulder et le Tequila Milagro®. Représentation au Québec par LCC vins et spiritueux | Clos des Vignes http://www.lccvins.com et dans le reste du Canada par PMA Canada Agency. http://www.pmacanada.com.

