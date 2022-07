Le spray nasal VIRALEZE™ développé en Australie est relancé par LloydsPharmacy au Royaume-Uni

MELBOURNE, Australie, 1 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Les consommateurs britanniques pourront de nouveau acheter VIRALEZE™, un spray nasal barrière facile à utiliser de LloydsPharmacy, après son nouveau lancement en ligne. La disponibilité dans le commerce hors ligne suivra sous peu.

Les nombreux tests antiviraux effectués au Scripps Research Institute aux États-Unis, un organisme de renommée mondiale, montrent que VIRALEZE™ est très efficace pour piéger et bloquer un large spectre de virus du rhume et des maladies respiratoires.

VIRALEZE™ est homologué dans plus de 30 pays et l'entreprise prévoit de lancer le produit dans un plus grand nombre de marchés.

VIRALEZE™ est appuyé par de nombreuses publications dans des revues internationales évaluées par des pairs, et les données ont été présentées à la principale conférence internationale sur les antiviraux, la CROI, plus tôt cette année.

Jackie Fairley, PDG de Starpharma, a déclaré : « Nous sommes ravis de relancer le spray nasal innovant de Starpharma, VIRALEZE™, au Royaume-Uni grâce au vaste réseau en ligne et de vente au détail de LloydsPharmacy. VIRALEZE™ sera particulièrement utile pendant la saison hivernale du rhume et de la grippe, étant donné sa capacité à bloquer et à piéger un large éventail de virus du rhume et des maladies respiratoires. Des tests antiviraux approfondis à Scripps montrent que SPL7013, l'agent dans VIRALEZE™, agit contre les virus du rhume et des maladies respiratoires en 30 secondes. »

Chaque pulvérisation de VIRALEZE™ dure de quatre à six heures, et le produit peut être utilisé jusqu'à quatre fois par jour avant ou après l'exposition à un virus du rhume ou à un virus respiratoire. Le produit est recommandé pour une utilisation dans des situations où vous pourriez être exposé à des virus du rhume ou à des virus respiratoires, par exemple lors de voyages en avion ou de déplacements en utilisant les transports en commun, ou de visites dans des écoles, des hôpitaux ou tout environnement bondé.

Une pulvérisation dans chaque narine fournit une barrière physique dans la cavité nasale, où la densité des récepteurs d'attachement de virus respiratoires est la plus élevée, et où l'infection virale prend le plus souvent racine. [1]

La barrière physique de VIRALEZE™ dans le passage nasal piège et bloque les virus du rhume et des voies respiratoires, aidant à réduire leur adhérence, leur multiplication et leur propagation, puis permettant aux défenses naturelles de votre organisme d'éliminer les virus du corps.

VIRALEZE™ présente un certain nombre d'avantages uniques, notamment son large spectre, son apparition rapide et sa capacité à piéger et à bloquer les virus du rhume et des voies respiratoires avant ou après l'exposition, fournissant une barrière physique contre les virus du rhume et des voies respiratoires dans la cavité nasale.

VIRALEZE™ est disponible en ligne sur le site ci-après : www.LloydsPharmacy.com . Le spray sera disponible dans le commerce hors ligne sous peu.

