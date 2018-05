Le stand collectif russe a été présenté à l'exposition ILA à Berlin

Les plus importantes sociétés russes engagées dans le domaine de l'industrie d'aviation et d'espace ont démontré leurs développements au sein du stand collectif unifié : SARL ERP «AVAKS - Geoservice», SA «Guidromach», SA ERP «Poliot», SARL «SILA», SARL «Tonkoplenotchnye tekhnologuii», SA AEI «Teploobmennik», SARL «OURARTOU», SARL «Tsentr Tekhnitcheskikh Proektov», SARL Association d'économie extérieure «Aviaexport».

Parmi les développements uniques des sociétés russes on a présenté à l'exposition : les aéronefs non habités, les dispositifs de décollage et d'atterrissage pour les avions et les hélicoptères, les châssis et les ensembles hydrauliques, le matériel de la transmission radio-aérienne civile et militaire, les capteurs de pression à la base des éléments sensibles.

Dans le cadre du programme d'affaires on a tenu des rencontres professionnelles avec la participation de Pavel Anossov, directeur chargé des relations clients, du secteur de l'industrie de défense et des constructions mécaniques du groupe RETS, et Pavel Roubtsov, chef adjoint de la Mission commerciale de la Fédération de Russie dans la République fédérale d'Allemagne.

« Dans le cadre de l'établissement des activités économiques extérieures la participation à la plus grande exposition dans le domaine de l'aviation et de l'espace ILA 2018 représente pour les sociétés russes une opportunité unique de montrer leurs marchandises compétitives, leurs nouveaux développements, ainsi que de faire l'analyse du marché international, d'établir ou de renouveler leurs contacts avec les clients aussi bien actuels que potentiels », - a-t-il noté.

En outre, une table ronde a été organisée portant sur le sujet : « L'assurance des conditions pour la croissance durable des exportations des produits industriels russes », animée par Pavel Anossov. Au cours de son intervention Pavel Anossov a prêté une attention particulière aux mécanismes de recherche des nouveaux marchés de commercialisation des produits, il a également parlé des mesures de soutien aux exportateurs.

« Malgré les sanctions, nous sommes en train d'observer le renforcement des positions des exportateurs russes sur les marchés existants de commercialisation des produits, de même que leur arrivée sur de nouveaux sites de commercialisation perspectifs. Les entreprises russes marchent en cadence avec le développement des technologies et offrent les développements actuels dont le consommateur étranger a vraiment besoin », - a noté Pavel Anossov.

Pendant les rencontres et les négociations, des sociétés étrangères provenant des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Inde, la France et la Corée ont manifesté leur vif intérêt aux développements russes présentés à l'exposition, ce qui a contribué à l'établissement des contacts. Plus de 100 négociations concrètes ont été alors tenues.

