Le stockage d'énergie résidentielle de GREE Altairnano redéfinit l'expérience ultime de la sécurité

La sécurité attire l'attention. La solution de stockage d'énergie à scénario complet de Gree Altairnano a été lancée au salon Solar & Storage LIVE UK.

BIRMINGHAM, Angleterre, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 octobre, le salon Solar & Storage LIVE UK a ouvert ses portes à Birmingham. Gree Altairnano New Energy a présenté sa série de batteries haute sécurité, sa série de systèmes de stockage d'énergie résistant aux basses températures et ses systèmes de stockage d'énergie à domicile, fournissant des solutions énergétiques intelligentes, sûres, fiables, stables et efficaces au monde.

1 2

Dans la zone d'exposition de Gree Altairnano consacrée aux nouvelles énergies, la société a attiré l'attention de tous en évoquant les tests de coupure, de perforation, de pénétration, d'extrusion et d'autres tests extrêmes. Elle a non seulement remporté le China Patent Gold Award, le China National Manufacturing Single Item Champion et d'autres prix prestigieux, mais elle a aussi fondamentalement amélioré les performances de la batterie en matière de sécurité, éliminant le goulot d'étranglement technique lié au dilemme déséquilibré entre la charge/décharge à un taux C élevé et l'obtention d'une longue durée de vie. Les véhicules à énergie nouvelle et les systèmes de stockage d'énergie équipés de batteries Gree Altairnano fonctionnent depuis de nombreuses années sans aucun accident de sécurité lié aux batteries.

La réalisation d'une technologie innovante de stockage de l'énergie dans le domaine des hautes altitudes et des ultra-basses températures — la solution de système de stockage d'énergie « ultra-basse température » de Gree Altairnano, qui fonctionne toujours efficacement et de manière stable dans des températures extrêmes allant de -50°C à 60°C, est très adaptée aux pays européens qui ont des hivers froids et des étés chauds, et a été exportée dans plus de 30 pays et régions du monde entier.

Les systèmes de stockage d'énergie résidentiels Gree Altairnano, qui ont été lancés en Europe pour la première fois, offrent une expérience sûre et optimale avec les batteries au lithium-titane pour répondre aux besoins complexes et diversifiés des ménages en matière de stockage d'énergie. « C'est une "machine à énergie" qui donne une belle image de l'énergie du futur, ont déclaré des experts et des chercheurs du Royaume-Uni. La connexion au système de stockage d'énergie résidentiel de Gree Altairnano crée pour nous un environnement de vie et de travail vraiment propre, sûr, efficace, confortable, bas carbone et respectueux de l'environnement. »

Explorant activement les technologies énergétiques clés, chaque produit Gree Altairnano « Made in China » regorge de technologies innovantes, apportant des surprises infinies aux participants !

Site web officiel : http://www.greelto.com/en/

E-mail : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=52dYceTe85E

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249703/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249704/2.jpg

SOURCE Gree Altairnano New Energy