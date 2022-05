Le Stockage Distribué OceanStor de Huawei est désigné comme un choix des clients de 2022 Gartner Peer Insights pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets

Gartner Peer Insights est une plateforme d'évaluation en ligne des logiciels et services informatiques. Les avis sont rédigés et lus par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques du monde entier. Elle comprend plus de 380 000 avis vérifiés d'utilisateurs finaux qui ont l'expérience de l'achat, de la mise en œuvre ou de l'utilisation de produits ou de services sur plus de 360 marchés. Chaque année, les fournisseurs ayant obtenu des évaluations élevées de la part des clients sont nommés Choix des clients par Gartner Peer Insights, ce qui aide les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus éclairées.

Au 31 janvier 2022, les produits et solutions de stockage distribué Huawei OceanStor avaient reçu de nombreuses critiques positives de la part de clients du monde entier et de divers secteurs, tels que la finance, les transporteurs, la fabrication, l'énergie, les médias, la santé et l'éducation. Ces critiques couvrent tous les aspects, depuis l'architecture du système, la fonctionnalité du produit et le déploiement jusqu'à l'O&M, le service et le support. Toutes ces critiques soulignent la façon dont les clients mondiaux pensent du stockage distribué Huawei OceanStor en termes de position dans l'industrie, d'échelle de déploiement et de maturité d'utilisation commerciale.

« Nous sommes très reconnaissants à nos clients de partager leurs opinions sur Gartner Peer Insights. Notre seul objectif est de fournir des solutions et des produits qui rendent nos clients heureux », a déclaré M. Wang Yidong, président de Huawei Distributed Storage Domain. « Nous continuerons à nous concentrer sur les besoins de nos clients et à fournir des produits et des solutions de stockage distribué efficaces et fiables afin de garantir des services innovants dans chaque secteur. »

Confirmant cette orientation client, un architecte industriel a déclaré : « Nous sommes profondément impressionnés par l'attitude de travail centrée sur le client des ingénieurs de Huawei. Le produit lui-même est très réactif, facile à utiliser pour les données non structurées et très évolutif. »

« Nous avons besoin d'un nouveau type de stockage pour remplacer le stockage centralisé traditionnel. Après le test POC, nous avons constaté que la fiabilité et l'évolutivité du stockage distribué Huawei peuvent être réalisées. La capacité de stockage peut être étendue rapidement et les fonctions de l'interface de gestion sont complètes », a écrit un directeur technique informatique du secteur de la finance.

Un commentaire d'un directeur technique du secteur de la fabrication a déclaré : « Huawei a de l'expérience en matière de produits de stockage distribué. Le stockage est stable avec différents réseaux. Et j'aime l'idée de la plateforme unifiée. »

Spécialement conçu pour accueillir des données de masse, le stockage distribué Huawei OceanStor offre des services de stockage diversifiés pour le calcul haute performance (HPC), l'analyse de données volumineuses, la vidéo, le dépôt/sauvegarde et l'archivage de contenu, la virtualisation et les pools de ressources en cloud. Il aide les entreprises à libérer pleinement la valeur des données de masse.

Pour plus d'informations sur Gartner Peer Insights « La voix du client » : Systèmes de fichiers distribués et stockage d'objets, visitez le site Web suivant : https://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---p-s?id=1-29NQP06P&ct=220408&st=sb

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1814234/image_1.jpg

SOURCE Huawei