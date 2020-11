Le studio « Build A Rocket Boy » de Leslie Benzies clôture la série B de collecte de fonds

Nouveau studio indépendant en pleine production du jeu vidéo AAA « EVERYWHERE »

ÉDIMBOURG, Écosse, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le studio Build A Rocket Boy du développeur de jeux vidéo Leslie Benzies a annoncé qu'il vient de terminer une série B de collecte de fonds pour son nouveau jeu « EVERYWHERE. »

Fondé en 2016 par L. Benzies, Build A Rocket Boy s'est imposé en tant que nouveau studio mondial et indépendant axé sur l'avenir des jeux AAA. L'équipe de développement s'est rapidement agrandie pour atteindre plus de 400 personnes avec des studios à Édimbourg et à Budapest.

À l'issue d'une série B de collecte de fonds, le studio a élargi son équipe pour accueillir Galaxy Interactive, qui a codirigé cette collecte de fonds avec l'investisseur actuel, NetEase. Parmi les autres investisseurs existants figurent eWTP Innovation Fund et Creative Artists Agency.

« Nous avons la chance d'avoir de grands partenaires qui partagent notre vision et qui ont investi dans le studio pour nous permettre de donner vie à EVERYWHERE. Nous sommes également très heureux de constater que les tendances actuelles dans l'industrie des jeux vidéo, ainsi que la créativité et la passion du public mondial, s'alignent davantage sur notre vision d'EVERYWHERE », a déclaré L. Benzies.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons pu constituer une grande équipe chez Build A Rocket Boy, et le développement du jeu a bien progressé », a-t-il poursuivi. EVERYWHERE fonctionne maintenant sur Unreal Engine. Les avancées technologiques du moteur au cours des deux dernières années et la feuille de route d'Epic Games nous offrent une excellente occasion de créer un jeu reposant sur des bases qui resteront à l'avant-garde de l'industrie pour les années à venir ».

Alors que Build A Rocket Boy poursuit la production complète de EVERYWHERE, tous les studios renforcent leur personnel dans les domaines du développement et du fonctionnement des jeux. C'est le moment idéal pour rejoindre cette équipe talentueuse et cette entreprise en pleine croissance. Pour plus d'informations sur les offres d'emploi, veuillez consulter le site web du studio [ www.everywhere.game ou www.buildarocketboy.com ] qui sert également de guichet unique pour les candidatures.

Related Links

http://www.buildarocketboy.com



SOURCE Build A Rocket Boy Ltd