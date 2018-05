Le superclub le plus réputé de Dubaï, le BASE, va lancer un pop-up à Moscou pour la durée de la Coupe du Monde de la FIFA 2018

Développé par Bulldozer Group, le BASE, superclub originaire de Dubaï, a révolutionné la vie nocturne au Moyen-Orient. En juin, il présentera son incroyable programme d'événements et son service de luxe à Moscou, en Russie, pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Ce pop-up exclusif est la première boîte de nuit à ouvrir spécifiquement pour cet événement sportif et promet de devenir un haut lieu de la nuit de classe mondiale pour tous les gens riches et célèbres.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/693014/Bulldozer_Group_BASE_Dubai.jpg )

En amenant à Moscou sa production de pointe, le BASE combine des divertissements de pointe, des performances artistiques et des spectacles pour créer des événements extravagants. Cet opulent pop-up sera lancé le 14 juin avec la présence de la star américaine du R&B Jason Derulo. Celui-ci ouvrira la cérémonie officielle avec son single « Colors », écrit spécifiquement pour le tournoi, démarrant ainsi le line-up du BASE Moscow avec une performance live et intime.

Le programme de la coupe du monde du BASE propose un mois de collaborations avec des marques de renommée mondiale et des performances de célébrités, y compris : Timati le 22 juin, la top model brésilienne Alessandra Ambrósio qui animera le célèbre événement Café de la Musique le 27 juin avant Egor Kreed le 29 juin et Geegun le 1er juillet. Le rappeur américain Rick Ross se produira pour la première fois en Russie, exclusivement pour le BASE Moscow, le 6 juillet, et sera suivi de Bob Sinclar le 11 juillet, ainsi que du DJ, producteur et sensation de l'Internet, Gianluca Vacchi, le 14 juillet.

En collaborant avec différents lieux de la vie nocturne internationale, le BASE a su créer des soirées uniques programmées de manière stratégique pour se dérouler le jour même où chaque équipe joue, en adaptant son offre de divertissement pour répondre aux besoins des touristes venus du monde entier. Avec des événements du plus haut calibre venus des quatre coins du monde, le BASE présentera : 1 OAK (New York) le 16 juin, Les Caves du Roy (St Tropez) le 17 juin, le VIP Room (Marrakech) le 20 juin, le Cirque Le Soir (Londres) le 23 juin, L'Arc (Paris) le 26 juin, le Café de la Musique (Brésil) le 27 juin, Dragon-I (Hong Kong) le 30 juin et E11even (Miami) le 13 juillet.

Le partenaire de ce programme, Andrey Shirman, également connu sous le nom de DJ Smash, animera chaque semaine son célèbre événement de musique électronique, « Moscow Never Sleeps », au BASE les 21 juin, 28 juin et 5 juillet.

Evgeny Kuzin, associé directeur de Bulldozer Group, a déclaré : « En apportant pour la première fois un tourisme et un enthousiasme sans précédent dans la capitale russe, la Coupe du Monde de la FIFA est l'occasion de faire connaître notre célèbre établissement, le BASE, sur la scène mondiale. Nous sommes fiers de cette occasion mémorable, qui offre l'occasion de divertissements exceptionnels et la seule expérience exclusive de son genre à Moscou. »

Le BASE ouvrira ses portes dans le luxueux quartier de Savvinskaya Naberezhnaya situé au bord de la Moskova, du 14 juin au 15 juillet, de 23h jusqu'à tard dans la nuit.

Pour toute réservation pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018, veuillez contacter moscow@basedubai.com

SOURCE Bulldozer Group