Le Sustainable Energy for All Forum s'ouvre avec l'engagement de ne laisser personne de côté dans le cadre de la transition énergétique

Organisé par Sustainable Energy for All (SEforALL), ce forum traite des principaux défis liés à la provision d'un accès universel à l'énergie pour le milliard de personnes à travers le monde qui vivent encore sans services énergétiques modernes de base, y compris l'électricité et l'accès à des installations de cuisine propres.

Dans un message vidéo, António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, a déclaré : « Un milliard de personnes vivent encore sans électricité. Il faut en faire beaucoup plus pour faire avancer l'énergie renouvelable et efficace dans tous les secteurs. Des industries au transport, des villes aux zones rurales… Investissons dans le futur, pas dans le passé. »

Afin de souligner le besoin urgent de combler le fossé en matière d'accès à l'énergie, le forum a servi de plateforme de lancement pour le nouveau rapport Tracking SDG7: The Energy Progress Report - un inventaire mondial de données mettant en évidence des progrès concernant les objectifs liés à l'énergie. Ce rapport, qui évalue l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et l'accès à des installations de cuisine propres et à l'énergie, montre que le monde n'atteindra pas les cibles de 2030 relatives à l'énergie au rythme actuel. Cependant, certains pays ou tendances montrent que des progrès sont accomplis où la priorité est donnée au leadership politique et aux finances.

Rachel Kyte, PDG de SEforALL, et Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour l'énergie durable pour tous, a appelé les participants au forum à considérer ces données récentes comme un rappel à la réalité sur le défi à venir. « Le monde s'est engagé à ne laisser personne de côté. Chaque année de retard en matière de provision d'accès à l'énergie est une opportunité perdue pour des millions d'enfants et leurs familles. Les pays ne peuvent pas se permettre de laisser des générations entières de côté alors qu'il existe aujourd'hui des solutions qui fournissent des services d'énergie propre abordables. »

Le SEforALL Forum rassemble plus de 800 participants de près de 100 pays, parmi lesquels des ministres, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des représentants de la société civile.

Regardez le livestream en ligne sur le site Internet du forum : http://www.SEforALLforum.org .

Sustainable Energy for All permet aux leaders d'établir des partenariats et de débloquer des fonds afin de parvenir à l'accès universel à l'énergie durable, en tant que contribution à un monde plus propre, juste et prospère pour tous. http://www.SEforALL.org

SOURCE Sustainable Energy for All