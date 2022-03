Le symposium en ligne RIETI-CEPR sur le thème : « Explorer le nouveau capitalisme » aura lieu le 23 mars

TOKYO, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), basé à Tokyo, a annoncé qu'il organisera le 23 mars un symposium en ligne avec le Centre for Economic Policy Research (CEPR), basé à Londres, pour discuter du « nouveau capitalisme » ainsi que d'autres sujets.

Le but du gouvernement japonais est de réaliser un nouveau capitalisme basé sur les concepts de « cercle vertueux de croissance et de distribution » et de « mise en place d'une nouvelle société post-corona ». Dans le nouveau capitalisme, les questions à traiter comprennent le déclin de la productivité et de la compétitivité internationale de l'économie japonaise, ainsi que le changement climatique et l'intensification de la concurrence internationale en matière de technologie.

Au cours du symposium, des experts européens et japonais discuteront du nouveau capitalisme, du « changement climatique et du dynamisme économique » et de la « résilience de la Division Internationale du Travail (DIT) face aux chocs géoéconomiques », en explorant les moyens de résoudre les problèmes tant mondiaux que japonais.

- Heure / Date : 17h00-18h30 (heure du Japon) / 9h00-10h30 (heure d'Europe centrale), mercredi 23 mars 2022

- Langue : Anglais

- Admission : Gratuite

- Note : En ligne (flux en direct)

- Hôtes : Le Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) / Le Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Pour en savoir plus : https://www.rieti.go.jp/en/events/22032301/info.html

Admission : https://rieti.smktg.jp/public/application/add/6874?lang=en

*Pour participer, remplissez le formulaire d'inscription à partir du lien ci-dessus.

Programme

Discours d'ouverture : Agenda pour le nouveau capitalisme

YANO Makoto ; Président, RIETI / Professeur de projet, Institut de recherche économique, Université de Kyoto / Professeur par nomination spéciale, Université de Sophia

Discussion en panel 1 : Changement climatique et dynamisme économique -- L'innovation pour la sécurité économique et planétaire

- Panélistes

Rick VAN DER PLOEG ; chercheur, CEPR / professeur d'économie et directeur de recherche, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies (OxCarre), Université d'Oxford

ONO Yuki ; Représentant, Hachidori Denryoku, Borderless Japan, Inc.

- Modérateur

Richard BALDWIN ; Professeur d'économie internationale, Institut des études supérieures, Genève

Discussion en panel 2 : Résilience des DIT face aux chocs géoéconomiques

- Panélistes

Richard BALDWIN

TODO Yasuyuki ; professeur associé, RIETI / professeur, Faculté des sciences politiques et de l'économie, Université de Waseda

- Modérateur

Watanabe Tetsuya ; vice-président, RIETI

Résumé et conclusion de la réflexion

- Modérateur

Richard BALDWIN

SOURCE Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)