Le système d'alimentation sans fil réel Cota®™ d'Ossia™ obtient l'approbation réglementaire européenne et britannique sans aucune limite de distance

La technologie Cota d'Ossia a satisfait aux normes requises pour apposer les marquages CE et UKCA sur les produits dotés de la technologie Cota qui envoient et reçoivent de l'énergie sans fil sans aucune limite de distance

REDMOND, Washington, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Ossia Inc., la société à l'origine de Cota® Real Wireless Power™ — la technologie brevetée qui fournit de l'énergie par voie aérienne, à distance et sans ligne de visée - a annoncé aujourd'hui avoir passé avec succès les évaluations réglementaires de l'UE et du Royaume-Uni. Il s'agit du premier produit de technologie d'alimentation sans fil à distance sans ligne de visée, basé sur la radiofréquence, à obtenir des certificats d'examen de type de l'UE et du Royaume-Uni et à porter les marquages CE et UKCA.

Les certificats d'examen de type obtenus d'un organisme notifié de l'UE et d'un organisme britannique d'évaluation de la conformité confirment la conformité du système Cota aux normes de radio, d'émissions, d'immunité et d'innocuité des radiofréquences applicables en vertu de la directive européenne relative aux équipements radio et du règlement britannique relatif aux équipements radio. Outre la conformité aux restrictions européennes de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques (RoHS) et aux exigences de sécurité des produits, le système Cota est conforme aux exigences essentielles du Royaume-Uni et de l'Union européenne et peut être autorisé et vendu avec le marquage CE en Europe et le marquage UKCA au Royaume-Uni. Auparavant, la vente du système Cota n'était autorisée qu'aux États-Unis.

Cette certification, qui ne comporte pas de limite de distance pour la fourniture d'énergie sans fil par voie aérienne, fait suite à deux récentes certifications FCC américaines pour la technologie d'énergie sans fil de Cota, et permet à l'entreprise de servir ses clients dans le monde entier. L'absence de limite de distance est un avantage majeur ; un seul émetteur Cota a été testé pour fournir en toute sécurité et efficacement de l'énergie par voie aérienne sans aucune limite de distance.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de proposer notre technologie révolutionnaire d'alimentation sans fil à davantage de pays et de régions dans le monde. Ces réalisations importantes ouvrent la voie à de multiples approbations mondiales de la technologie à distance Cota Real Wireless Power. Alors que d'autres technologies d'alimentation sans fil nécessitent une ligne de visée et offrent une énergie insignifiante qui oblige le système à s'éteindre dans des environnements où se trouvent des êtres humains, Cota peut alimenter efficacement des appareils dans les espaces grand public, commerciaux et industriels », a déclaré Doug Stovall, PDG d'Ossia. « Même si l'appareil est en mouvement ou n'est pas dans la ligne de visée de l'émetteur, Cota permet de lui fournir de l'énergie de manière efficace et continue. Cette certification ouvre la voie à un tout nouveau niveau d'innovation et de développement de produits dans un large éventail de secteurs au niveau mondial », a poursuivi M. Stovall.

La technologie Real Wireless Power de Cota est en cours de déploiement dans de nombreuses applications clients, notamment en tant que système de suivi des biens pour le secteur de la logistique et du transport aux États-Unis. Ossia possède plus de 158 brevets délivrés et autorisés au niveau mondial et 213 certificats d'utilité actifs pour son système de transfert d'énergie sans fil. La certification de l'UE et du Royaume-Uni est la dernière reconnaissance officielle de la réussite de l'entreprise et de sa technologie.

« Cette certification est une étape essentielle qui permettra aux technologies existantes et émergentes basées dans l'UE et au Royaume-Uni de s'affranchir des fils et des piles, ce qui peut améliorer l'empreinte écologique en diminuant la dépendance aux piles jetables, en réduisant les coûts et en permettant l'émergence d'un tout nouveau monde de produits intelligents. Nous sommes déterminés à offrir la gamme complète de la technologie de l'alimentation sans fil à distance à davantage de pays et de marques mondiales », a déclaré M. Stovall.

Les dispositifs mondiaux d'alimentation sans fil basés sur cette certification européenne et britannique seront disponibles auprès des partenaires commerciaux d'Ossia.

À propos d'Ossia

Ossia Inc. est le leader mondial des possibilités offertes par l'énergie sans fil. La technologie phare d'Ossia, Cota®, redéfinit l'alimentation sans fil en fournissant en toute sécurité une énergie ciblée et à distance aux appareils. La technologie Cota d'Ossia, une technologie d'antenne intelligente brevetée, maintient automatiquement la charge de plusieurs appareils sans aucune intervention de l'utilisateur et permet de créer un monde efficace et véritablement sans fil, alimenté en permanence et toujours connecté. Le siège social d'Ossia est basé à Redmond, Washington. Consultez notre site Web www.ossia.com .

Liens connexes

https://www.ossia.com

https://www.linkedin.com/company/ossia-inc-

https://twitter.com/ossiainc

https://www.facebook.com/OssiaInc/

https://www.ossia.com/cota/

https://blog.ossia.com/

Demandes de renseignements des médias :

Jen Grenz: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/393409/Ossia_Logo.jpg

Related Links

http://www.ossia.com



SOURCE Ossia