Le système de balayage de l'eau SunSCAN™ 3D de Sun Nuclear reçoit le marquage CE

Une solution de mise en service et de balayage de faisceau plus rapide et hyperprécise est désormais disponible dans les pays exigeant le marquage CE

MELBOURNE, Floride, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear , une société de Mirion Medical (NYSE: MIR), a annoncé aujourd'hui l'obtention du marquage CE conformément à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux pour le système SunSCAN™ 3D de balayage cylindrique de l'eau . Le système SunSCAN 3D prend en charge la mise en service de l'accélérateur linéaire (linac), du balayage à faisceau et de l'assurance qualité (AQ) annuelle en radiothérapie. Depuis son lancement en mai 2022, le système SunSCAN 3D a été largement adopté en clinique dans des pays autres que ceux qui exigent le marquage CE, en raison de son efficacité et de son hyperprécision. Grâce à un processus rigoureux d'examen et d'approbation réglementaire, le système SunSCAN 3D est désormais disponible à la vente dans les pays qui exigent le marquage CE.

S'appuyant sur la cuve d'eau cylindrique pionnière de Sun Nuclear, le système SunSCAN 3D offre des processus de travail plus rapides et plus simples. La conception de la cuve cylindrique élimine le besoin de déplacer la cuve et maintient l'orientation du détecteur cohérente. Les utilisateurs peuvent être prêts à scanner en seulement 15 minutes, en faisant simplement rouler la cuve pour la mettre en place, en commençant le processus de remplissage et en exécutant le processus automatique AutoSetup™, plus rapide et plus précis.

Pour répondre à la prévalence et aux exigences accrues des livraisons de traitements stéréotaxiques, le système SunSCAN 3D offre une précision accrue de 0,1 mm dans l'ensemble du volume 3D. Le Virtual Reference Detector™, unique en son genre, tire parti de la normalisation des impulsions qui permet un balayage à détecteur unique pour une efficacité accrue des mesures de petits champs.

Le logiciel intuitif SunDOSE™ complète le système SunSCAN 3D pour assurer une mise en service simplifiée et des processus de travail annuels d'AQ, tout en améliorant le multitâche dans l'ensemble du logiciel, en optimisant facilement les files d'attente pour le balayage, et plus encore.

« Les systèmes et les techniques d'administration des traitements étant de plus en plus sophistiqués, les solutions de dosimétrie doivent offrir des fonctionnalités améliorées tout en simplifiant les processus de travail », a déclaré Luis Rivera, responsable de l'AQ de Sun Nuclear Radiation Therapy. « SunSCAN 3D est un outil indispensable pour caractériser avec précision les accélérateurs afin de répondre aux besoins rigoureux de ces traitements, en particulier pour les services d'assurance qualité en stéréotaxie ».

Le système SunSCAN 3D est exposé et disponible pour des démonstrations sur le stand de Sun Nuclear lors de la réunion 2023 de la DGMP, qui se tient à Magdebourg, en Allemagne, du 27 au 30 septembre. Le système sera également présent à la réunion annuelle 2023 de l'ASTRO (American Society for Radiation Oncology), qui se tiendra du 1er au 4 octobre à San Diego, en Californie (États-Unis).

Pour en savoir plus sur le système SunSCAN 3D, cliquez ici .

À propos de Sun Nuclear

Sun Nuclear et le CIRS font partie de Mirion Medical, un groupe de marques axées sur les soins de santé au sein de Mirion (NYSE: MIR). Nous fournissons des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En s'efforçant de fournir un soutien permanent, Sun Nuclear a pour objectif de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com . Suivez-nous sur : @sunnuclear .

Contacts

Pour les questions des investisseurs :

Jerry Estes

[email protected]

Pour les demandes de renseignements des médias :

Erin Schesny

[email protected]

Sun Nuclear, SunSCAN 3D, SunDOSE et Virtual Reference Detector sont des marques commerciales ou des marques déposées de Mirion Technologies, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/769602/Sun_Nuclear_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Sun Nuclear