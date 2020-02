Le système de détection de la fièvre DERMALOG est à l'œuvre au parc des expositions de Hanovre

La propagation du coronavirus affecte également l'industrie de l'évènementiel. Congrès et salons commerciaux sont reportés, voire annulés, dans le monde entier par crainte d'une pandémie. L'organisateur d'évènements UKi Media & Events utilise la technologie innovante de DERMALOG pour protéger les visiteurs de son salon qui se déroule en ce moment à Hanovre.

HAMBOURG et HANOVRE, Allemagne, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Cette semaine, le salon Tire Technology Expo a ouvert ses portes à Hanovre. Plus de 5 000 visiteurs du monde entier se rendent à cet évènement pour s'informer sur les nouveaux produits et les innovations en matière de fabrication des pneus. À l'entrée, la toute dernière technologie de DERMALOG assure une plus grande sécurité sanitaire car l'organisateur UKi Media & Events a mis en œuvre le nouveau système de détection de la fièvre de l'entreprise.

- Voir aussi : vous trouverez des images sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

Aux différentes entrées du centre d'exposition, on vérifie non seulement le billet d'entrée mais aussi la température corporelle des visiteurs, sans que le temps d'attente n'en soit affecté. Le système DERMALOG détecte en temps réel la température de chaque visiteur lorsque celui-ci passe par l'entrée, et il envoie les valeurs mesurées au personnel de contrôle par le biais d'une notification sur écran. S'il détecte qu'une personne a une température élevée, le système alerte le personnel de contrôle et la personne concernée peut être envoyée à faire un bilan de santé.

La caméra de détection de la fièvre DERMALOG fournit des résultats plus précis et plus justes que les systèmes avec des caméras concurrents, qui s'appuient sur la dernière technologie de reconnaissance faciale. La précision de la détection d'une fièvre élevée jusqu'à deux mètres de distance est l'une des caractéristiques exceptionnelles de cette solution. La caméra a un large éventail d'applications, par exemple lors de grands évènements tels que les salons, les concerts ou les manifestations sportives.

La caméra de détection de la fièvre DERMALOG est déjà utilisée lors des contrôles aux frontières. À l'aéroport international Don Mueang de Bangkok, l'entreprise a entièrement intégré sa solution dans le système de contrôle des frontières des autorités d'immigration thaïlandaises. Grâce à ce nouveau système, les voyageurs qui entrent dans le pays peuvent faire l'objet d'une vérification de la température lors du contrôle des passeports.

