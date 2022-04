Le TBSI de la Tsinghua SIGS a publié dans Nature un article important sur les découvertes technologiques majeures dans les systèmes LiDAR sur puce

L'article porte sur deux dispositifs intégrés actuels de guidage du faisceau pour le LiDAR sur puce : le réseau à commande de phase et le plan de commutation. Il analyse le mécanisme de fonctionnement des réseaux à commande de phase et identifie les facteurs qui rendent difficile leur intégration dense sur une seule puce à grande échelle. Le plan de commutation, quant à lui, utilise un système optique semblable à celui d'un appareil photo pour faire correspondre chaque espace du champ de vision dans lequel se trouve la cible à chaque pixel du plan focal situé derrière la lentille d'imagerie. L'article évoque la possibilité d'intégrer un grand nombre d'antennes sur une seule puce. Il se penche également sur les travaux du groupe de Ming C. Wu à l'Université de Californie, Berkeley, États-Unis, publiés dans le même numéro de « Nature » et portant sur un système LiDAR à plan de commutation à grande échelle basé sur des microsystèmes électromécaniques. Il aborde le sujet de la résolution latérale insuffisante des systèmes LiDAR basés sur des plans de commutation et propose une solution pour améliorer les performances en réduisant la taille des commutateurs optiques. Pour finir, l'article indique que la poursuite de la miniaturisation et l'amélioration des performances feront du plan de commutation une technologie prometteuse pour des activités telles que le LiDAR 3D mégapixel et les communications optiques, grâce à la maîtrise des technologies de traitement.