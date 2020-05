Le TCO et le JPG se donnent la main pour faire connaître au monde la musique orchestrale taïwanaise

La fête des musiques de l'Est et de l'Ouest : le TCO et le JPG dans un concert diffusé en direct

TAIPEÏ, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le COVID-19 balaie les économies mondiales, les activités des arts du spectacle ont été particulièrement et durement touchées. Le Taipei Chinese Orchestra (TCO, Taïwan) a établi un précédent pour les orchestres professionnels nationaux lorsqu'il a diffusé en direct deux concerts Nostalgie de la brise printanière et Acclamations pour Taïwan en mars et en avril sur YouTube pour un public de plus de 6000 amoureux de la musique, et a attiré par la suite plus de 100 000 vues. La troisième performance verra le TCO faire équipe avec le Ju Percussion Group (JPG) et elle sera diffusée en direct à 19 h 30 samedi 16 mai depuis la salle du Concert national. Le TCO et le JPG vont ensemble diriger une voix qui continuera à se faire entendre dans le monde pendant la flambée épidémique du virus.

« La pandémie a eu un impact énorme sur le monde des arts, » a commenté M. Ju Tzong-Ching, fondateur et directeur artistique du Ju Percussion Group. Du point de vue du JPG, de nombreux spectacles ont dû être annulés, dont certains prévus avec le TCO. Le TCO a invité le JPG à le rejoindre pour exécuter cette fois de nombreux morceaux qui fusionnent des travaux de percussion traditionnels et modernes. Ceci leur permettra de découvrir davantage de possibilités lorsqu'ils aborderont l'étape suivante du développement des arts du spectacle.

Cheng Li-Pin, directeur général du TCO fait observer que le TCO et le JPG ont tous deux bien attiré l'attention à l'échelle internationale. Le TCO a fait des tournées dans plus de 20 pays et est monté sur scène dans de nombreuses salles de concert renommées dans le monde entier. Le TCO est également le premier orchestre de Taïwan à s'être produit au Carnegie Hall de New York. Le JPG présente un palmarès semblable avec à ce jour des tournées dans plus de 3000 endroits dans 34 pays. Particulièrement remarquée aura été sa représentation éblouissante du succès musical Mulan au festival international du théâtre Tchekhov en 2017.

Le concert mettra en vedette un certain nombre de merveilleux morceaux chinois et occidentaux pour percussions, notamment Percussion - la baignade du myna qui laisse évoquer l'image de l'oiseau myna lissant ses ailes tout en jouant dans l'eau, Tambours no. 4, morceau signé du compositeur Chung Yiu-kwong, Double concerto, œuvre du fameux compositeur français Emmanuel Séjourné, une compilation assemblée par Hung Chien-hui, compositeur attitré du JPG, Tambour rapide, et enfin, chargé à la fois de puissance et de mélodie empreinte de style folklorique, Le dragon volant et le tigre bondissant. Hung Chien-hui a été spécialement invité à créer une pièce interprétée par les deux orchestres pour symboliser la bataille contre cette pandémie : Notre île, notre chant, qui à travers cette mélodie exquise et ces rythmes dresse sur scène un portrait de l'esprit indomptable du peuple de cette nation insulaire alors qu'il affronte cette crise.

Le concert sera diffusé gratuitement à partir de TCO Channel sur YouTube (https://youtu.be/9JhFfvAYVuU). On s'attend à ce que les amoureux de la musique du monde entier apprécient cette musique stimulante de Taïwan en restant à la maison et en maintenant une excellente distanciation sociale pendant cette période de lutte contre la flambée épidémique du virus.

