Le « Tech Truck » va promouvoir la science et la technologie auprès des enfants turcs

En adoptant une approche pratique, le projet espère atteindre 15 000 enfants d'ici la fin de cette année et 45 000 autres au cours de 2022. « Nous voulons présenter aux enfants qui ont des possibilités limitées, en particulier ceux des petits villages et des régions éloignées, le monde passionnant de la technologie, en perpétuelle évolution », déclare Semih Hakyemez, PDG de Doping Technology.

'Scientifiques, chercheurs, ingénieurs du futur'

Conçu par une équipe de 250 spécialistes, le camion est équipé d'une technologie de pointe comprenant des casques VR, des imprimantes 3D et des drones sans pilote. Il contient également plusieurs dispositifs scientifiques symboliques, tels qu'une bobine Tesla, un générateur Van de Graaff et un moteur Stirling.

Hakyemez souligne également, cependant, que le projet ne se limite pas à la science pure et dure. « Nous souhaitons également faire appel aux impulsions artistiques et créatives des enfants », explique-t-il. « C'est pour cela que chaque enfant participant à l'initiative reçoit également son propre jeu d'échecs et instrument de musique. »

Atatürk : 'Aucun enfant de notre nation ne devrait être privé d'une éducation'

Doping Technology a été créé il y a dix ans dans le but de promouvoir une « culture d'apprentissage innovante » en Turquie. « Notre vision est de devenir une entreprise technologique mondiale qui peut enrichir la vie des jeunes grâce à des approches modernes de l'éducation », explique Hakyemez.

« Cette vision façonne également notre approche de la responsabilité sociale », ajoute-t-il, citant Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la nation turque moderne, qui a un jour proclamé : « Aucun enfant de notre nation ne devrait être privé d'une éducation. »

Ömer Karakuş, concepteur en chef du camion, a également souligné l'importance de préparer la prochaine génération à affronter la concurrence dans un monde de plus en plus dépendant à la technologie. « Le Doping Tech Truck vise à élargir les horizons des enfants et à les inspirer pour façonner l'avenir de la Turquie. Nous faisons tout cela avec la ferme conviction que nos enfants seront les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs du futur », affirme-t-il.

