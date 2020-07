Le technopôle Changzhou National Hi-Tech District en Chine renouvelle son partenariat avec la multinationale allemande ThyssenKrupp

ThyssenKrupp a décidé d'aller de l'avant en effectuant un investissement supplémentaire de 200 millions USD pour construire une installation mondiale de systèmes de direction assistée électronique (EPS) pour automobiles dans le technopôle. ThyssenKrupp, qui figure parmi les 500 premières entreprises mondiales, est le fruit de la fusion de Thyssen et de Krupp. Elle s'est imposée comme un leader dans l'industrie du raffinage de l'acier, ainsi que dans les secteurs des pièces automobiles et de la fabrication d'ascenseurs.

En mettant l'accent sur la fabrication de pièces automobiles high-tech, le conglomérat allemand a investi 25 millions d'euros il y a cinq ans pour créer ThyssenKrupp Steering System (Changzhou) Co., Ltd. L'entité a déclaré un chiffre d'affaires de 618 millions de yuans pour la première année qui a suivi son entrée en activité.

Le cinquième investissement du conglomérat à Changzhou sera consacré à la R & D et à la production de systèmes EPS automobiles les plus sophistiqués au monde, qui permettront de réduire considérablement la consommation d'énergie des véhicules électriques, en offrant aux conducteurs et aux passagers une meilleure expérience, tout en renforçant les technologies de conduite autonome. Bien que la situation économique mondiale actuelle et la pandémie de COVID-19 aient des conséquences défavorables sur la coopération économique internationale, ThyssenKrupp reste optimiste quant aux perspectives en Chine.

Les installations de fabrication de ThyssenKrupp à Changzhou ont donné des résultats de plus en plus intéressants, comme en témoignent les ventes des installations de Changzhou qui ont augmenté de 48,9 % par rapport à l'année précédente en 2017, s'accompagnant d'un taux de croissance qui a progressé de 85,9 % en 2018 et de 36 % en 2019. Chen Min, directeur de l'exploitation pour la région Asie-Pacifique de ThyssenKrupp Presta Steering, a déclaré après la cérémonie de signature que grâce à l'environnement d'affaires du CND et aux cinq investissements réalisés à Changzhou sur une période quinquennale, la Chine promet un avenir plus radieux à l'entreprise.

Le capital social des installations de fabrication de ThyssenKrupp à Changzhou se chiffre à près de 900 millions de yuans. Chen Min a déclaré: « À l'avenir, les installations de Changzhou deviendront notre plus grande base de fabrication de systèmes de direction dans le monde et leurs ventes annuelles conjointes devraient doubler pour atteindre quelque 5 milliards de yuans d'ici trois à cinq ans ».

