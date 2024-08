LE TERMINAL PRINCIPAL DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE PORTLAND OUVRE SES PORTES AUX VOYAGEURS

Doté d'un toit en bois massif de 9 acres (37 000 m2), le nouveau terminal évoque la sensation de marcher dans une forêt du nord-ouest du Pacifique. Des vues sur l'aérodrome, une lumière naturelle abondante et des paysages intérieurs qui reflètent la beauté naturelle de la région sont présents tout au long du voyage des passagers.

"Le nouveau terminal principal témoigne de la vision de notre incroyable client, le port de Portland", a déclaré Sharron van der Meulen, associée directrice de ZGF. "La conception évoque le meilleur de notre région tout en offrant aux autres aéroports un nouveau modèle d'expansion et de rénovation afin de répondre aux exigences des générations futures en matière de voyage.

L'agrandissement du terminal est le plus grand projet en bois massif de ce type, et il est conçu en tenant compte des personnes et des lieux. Des places intimes avec des concessions commerciales bordées d'arbres rappellent les rues piétonnes de Portland. Le mobilier urbain et les lieux de rencontre végétalisés à différentes échelles invitent les voyageurs à se détendre et à profiter de leur environnement dans un sanctuaire de bien-être.

Au lieu de construire un terminal entièrement nouveau, le port de Portland et ZGF ont décidé de le rénover et de l'agrandir sur place, ce qui a permis à l'aéroport de rester pleinement opérationnel pendant les cinq années qu'ont duré les travaux, tout en réalisant des économies en termes de calendrier, de temps et d'émissions de carbone. Cette stratégie a été rendue possible, en partie, grâce à un toit en bois préfabriqué qui recouvre le hall d'entrée agrandi, les zones d'enregistrement et de sécurité.

Merveille d'ingénierie, le toit en bois massif est la pièce maîtresse de l'agrandissement. Il célèbre l'histoire de l'Oregon en matière d'innovation dans le domaine des produits forestiers, tout en montrant ce qu'il est possible de faire à l'avenir en matière de conception de bois de masse et d'approvisionnement en bois durable. La totalité des 3,5 millions de pieds de planche (8 250 m3) de bois pour le toit provient d'un rayon de 480 km autour de l'aéroport de Portland et comprend du bois provenant de petites forêts familiales, d'organisations à but non lucratif et de nations tribales.

La conception durable du projet établit une nouvelle norme pour les aéroports du monde entier. Le terminal principal permet de réduire de 50 % la consommation d'énergie par mètre carré grâce à une pompe à chaleur géothermique très efficace et entièrement électrique, tout en doublant la capacité du terminal. Une deuxième phase du projet est actuellement en cours et s'achèvera début 2026.

