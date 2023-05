Le test GRE raccourci sera disponible en septembre 2023

Le GRE, dont la durée a été divisée par deux, reste l'instrument de mesure le plus largement utilisé pour évaluer la préparation aux études supérieures

PRINCETON, New Jersey, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, ETS a annoncé qu'à partir de septembre prochain, le test général du GRE durera moins de deux heures, soit environ la moitié du temps du test actuel. Cela fait du test général du GRE le test le plus court et le plus efficace parmi les options de test d'admission aux écoles professionnelles, de commerce et de droit. Le test GRE plus court continuera à fournir aux candidats et aux institutions les mêmes résultats valides et fiables sur lesquels ils ont toujours compté de la part d'ETS. L'inscription au test plus court est maintenant ouverte pour les dates de test à partir du 22 septembre 2023.

Les modifications apportées au test sont les suivantes :

Suppression de la tâche « Analyser un argument » dans la section « Écriture analytique »

Réduction du nombre de questions dans les sections de raisonnement quantitatif et verbal

Suppression de la partie non notée

Outre les modifications apportées au test, les candidats peuvent s'attendre à recevoir leurs résultats officiels beaucoup plus rapidement, en 8 à 10 jours seulement. Ces modifications sont les premières d'une série de mises à jour prévues pour le test général du GRE, qui ont toutes pour but d'offrir aux candidats une meilleure expérience qui valorise leur temps et réduit l'anxiété et la fatigue.

« Les modifications que nous annonçons aujourd'hui soulignent l'importance que nous accordons au fait de garder nos clients au centre de tout ce que nous faisons », a déclaré Amit Sevak, PDG d'ETS. « Alors que nous continuons à introduire des innovations de produits, nous nous engageons à équilibrer deux choses - maintenir la rigueur et la validité, tout en améliorant l'expérience des candidats. »

À partir de septembre, les candidats pourront accéder aux ressources officielles de préparation au GRE et aux tests d'entraînement conçus pour le nouveau test simplifié. Étant donné que le test abrégé comporte les mêmes types de questions (à l'exception de la suppression de l'essai d'écriture analytique « Analyser un argument »), les candidats peuvent continuer à utiliser le matériel de préparation officiel du GRE existant.

Le GRE restera l'évaluation la plus valide, la plus fiable et la plus sûre au monde de la préparation aux études supérieures, mais en moins de temps. Les échelles de score resteront également les mêmes, ce qui permettra aux programmes d'études supérieures de comparer facilement les performances des cohortes avant et après septembre 2023.

Pour en savoir plus sur ces modifications, visitez le site www.ets.org/gre/shorter . Pour créer un compte, s'inscrire à un test, consulter les ressources de préparation et plus encore, rendez-vous sur www.ets.org/mygre .

À propos du test général GRE

Le test général GRE® est le test le plus utilisé au monde pour l'admission à des programmes d'études supérieures et professionnelles, y compris dans les domaines du commerce et du droit. Il évalue en toute sécurité les capacités de raisonnement verbal, de raisonnement quantitatif, de pensée critique et de rédaction analytique qui sont essentielles pour réussir dans la plupart des programmes d'études supérieures. Les scores du GRE sont une partie essentielle des admissions holistiques en raison du rôle unique qu'ils jouent dans le dossier de candidature en tant que seule mesure juste et objective des compétences cognitives fondée sur la recherche. Depuis leur introduction, les scores du GRE ont ouvert des portes à ceux qui avaient moins de ressources socio-économiques et d'opportunités éducatives que leurs pairs, et ils servent toujours cet objectif aujourd'hui.

SOURCE ETS