Le Thames Estuary Growth Board lance l'Hydrogen Route Map (feuille de route de l'hydrogène) et s'apprête à soutenir 9 000 emplois locaux et à générer une valeur ajoutée de 3,8 milliards de livres sterling

LONDRES, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- « Nous sommes fiers et enthousiastes de lancer l'Hydrogen Route Map de l'Estuaire de la Tamise. Avec notre vision « Blue Green », notre objectif est de débloquer un potentiel de croissance nationale de 190 milliards de livres en tirant parti des atouts naturels et bâtis uniques de l'Estuaire de la Tamise. Le Growth Board travaille sans relâche pour identifier et catalyser de nouvelles opportunités afin de créer la région riveraine la plus propre et la plus verte de la planète.

Au cours des six derniers mois, nous nous sommes penchés sur l'ensemble de l'Estuaire afin de comprendre les besoins et les opportunités et de définir le champ d'application d'un écosystème d'hydrogène qui soit convaincant et capable d'attirer des investissements de plusieurs milliards de livres. Un écosystème d'hydrogène dans l'Estuaire aura des implications positives à grande échelle non seulement pour la région, mais aussi pour le Royaume-Uni dans son ensemble. »

– - Kate Willard OBE, envoyée de l'Estuaire et présidente du Thames Estuary Growth Board (Conseil de croissance de l'Estuaire de la Tamise)

Aujourd'hui, le Thames Estuary Growth Board lance l'Hydrogen Route Map de l'Estuaire de la Tamise. Cette avancée significative dans le domaine de l'énergie hydrogène au Royaume-Uni permettra au pays d'atteindre l'objectif de zéro émission, de créer 9 000 emplois et de générer une valeur ajoutée brute de 3,8 milliards de livres sterling pour l'économie britannique d'ici 2035.

L'Hydrogen Route Map identifie les possibilités de demande, d'offre, de distribution et de stockage, décrit les exigences du marché de l'investissement et identifie les pôles d'investissement, établit un large éventail de relations avec les principales parties prenantes et souligne l'avantage concurrentiel de l'implantation d'un écosystème de l'hydrogène dans l'Estuaire.

Au niveau national, cela permettra au Royaume-Uni de rester sur la voie de l'objectif « net zéro » en réduisant les émissions de carbone de 5,9 millions de tonnes par an. À l'approche de la COP26, l'Estuaire de la Tamise est prêt à jouer son rôle dans les efforts internationaux de recherche, de production et d'utilisation d'énergies propres.

Situé à côté de la capitale et s'étendant jusqu'à la mer du Nord, l'Estuaire jouit d'une position unique pour fournir un écosystème de l'hydrogène. La région compte beaucoup d'utilisateurs finaux potentiels dans un certain nombre de secteurs, tels que l'industrie à haute température, le transport (routier, ferroviaire, aérien et fluvial), les données et le chauffage, chacun commençant à élaborer des plans pour son cheminement vers le zéro carbone.

En outre, les grands projets d'infrastructure tels que le Lower Thames Crossing offrent l'occasion de faire la démonstration de solutions de rechange sans combustibles fossiles pour la construction. En termes de stockage, la demande locale de dioxyde de carbone offre une opportunité de réutilisation. Enfin, la Tamise est également le plus grand cluster portuaire du Royaume-Uni, soutenu par une flotte importante d'opérations logistiques de retour à la base situées dans plusieurs sites portuaires.

Dans toute la région de l'Ede la Tamise, les développements dans le domaine de l'hydrogène débloqueront des avantages substantiels pour les personnes et les économies locales, en attirant plus de 2,2 milliards de livres d'investissements et en soutenant son nivellement par la création d'emplois. L'abandon des combustibles fossiles contribuera à résoudre les problèmes de mauvaise qualité de l'air et à améliorer la santé et le bien-être.

Les avantages de l'hydrogène sont nombreux. L'hydrogène est une énergie propre et renouvelable en quantité abondante, avec de nombreuses sources de production locale et un système de production durable. Elle est non toxique et bien plus efficace que les autres énergies. L'hydrogène peut être un élément clé de la décarbonisation dans les secteurs du chauffage et des transports, ainsi que dans les industries à forte consommation d'énergie telles que les produits chimiques, les raffineries de pétrole et l'électricité.

Le Thames Estuary Growth Board a chargé Ikigai et DNV d'élaborer cette Hydrogen Route Map à la suite du Thames Estuary Hydrogen Summit, qui s'est tenu en novembre 2020 et auquel ont participé des dirigeants et des experts de l'industrie, du monde universitaire, des transports et de l'énergie, et qui a révélé un appétit et une demande évidents pour l'hydrogène dans la région. Cette semaine, l'Estuaire de la Tamise demandera au gouvernement de soutenir notre feuille de route dans le cadre de la révision globale des dépenses en fournissant un financement source pour lancer notre concept de laboratoires vivants.

Le gouvernement britannique s'est engagé à fournir de l'hydrogène à grande échelle et prévoit de travailler avec l'industrie pour atteindre une capacité de production d'hydrogène à faible teneur en carbone de 5 GW au Royaume-Uni d'ici 2030. Grâce à sa géographie naturelle et économique et à sa position de partenaire d'investissement stratégique, l'Estuaire de la Tamise a les moyens de concrétiser cette ambition et d'aider le gouvernement à devenir un acteur mondial de l'énergie hydrogène.

Le Thames Estuary Growth Board est un partenaire d'investissement stratégique du gouvernement et, en commandant des plans d'investissement prospères tels que l'Hydrogen Route Map, il soutient le programme de mise à niveau et la reprise nationale après la pandémie de Covid. Il s'agit d'une occasion unique pour les investisseurs de prendre part au projet d'hydrogène le plus extraordinaire de la planète.

Notes aux rédacteurs :

L'Estuaire de la Tamise représente la plus grande opportunité de croissance du Royaume-Uni, avec un potentiel de 190 milliards de livres de valeur ajoutée brute et la création de 1,3 million d'emplois.

Kate Willard OBE a été nommée par le gouvernement pour diriger un conseil de croissance dédié à l'estuaire de la Tamise. En juillet 2020, le conseil d'administration a défini sa vision, intitulée « The Green Blue », afin de concrétiser l'incroyable potentiel de l'estuaire de la Tamise. Il est appelé « The Green Blue » (le bleu vert) parce que le conseil d'administration vise à créer une croissance saine et verte en utilisant la voie navigable bleue de la Tamise.

Un an plus tard, en juillet 2021, le conseil d'administration a lancé le « Green Blue Workplan », qui décrit ce que le conseil d'administration fera pour concrétiser la vision « Green Blue » définissant les domaines prioritaires de développement dans la région et les indicateurs de performance clés.

Les priorités du conseil d'administration comprennent la mise en place d'un écosystème de l'hydrogène à l'échelle de l'Estuaire afin de donner un coup de pouce aux ambitions du gouvernement en matière d'hydrogène et de zéro émission nette ; l'utilisation du Thames Freeport pour attirer les investissements étrangers, stimuler l'économie nationale et débloquer les initiatives vertes ; l'investissement dans le développement des infrastructures de transport, ainsi que l'utilisation du fleuve pour le fret et les passagers afin de réduire les embouteillages et la pollution sur les routes de la région.

Pour plus d'informations sur l'Estuaire de la Tamise et pour lire le plan d'action Green Blue et le plan de travail dans leur intégralité, veuillez consulter le site web de l'Estuaire de la Tamise : www.thamesestuary.org.uk .

