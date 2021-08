Le thé Bama a été choisi comme thé blanc officiel et thé Pu'er officiel du China Cuisines & Culture Center du pavillon chinois lors de l'Expo de Dubaï 2020

SHENZHEN, Chine, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Le 12 août 2021, Bama Tea Co., Ltd. (connu sous le nom de « Bama » ou « Bama Tea ») et le China Cuisines & Culture Center du Pavillon de la Chine lors de la Cooperation Singing Ceremony de l'Expo de Dubaï 2020 qui a eu lieu à Shenzhen, en Chine. Il a été annoncé que les produits Bama Tea avaient été sélectionnés comme thé blanc officiel et thé Pu'er officiel du China Cuisines & Culture Center du pavillon de la Chine de l'Expo de Dubaï 2020. Bama Tea profitera de cette occasion pour mettre en valeur la qualité du thé chinois, stimulant ainsi les échanges culturels entre la Chine et plus de 25 millions de personnes de plus de 200 pays.