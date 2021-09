Le Thrombosis Research Institute (TRI) présente six nouvelles analyses de données GARFIELD-AF et RIVER dans le monde réel lors du congrès ESC 2021

- Quatre affiches électroniques GARFIELD-AF font la lumière sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire (FA) chez les patients présentant des conditions cliniques difficiles et atteints de diabète, ainsi que sur les populations expérimentales atteintes de FA

- Deux affiches électroniques RIVER fournissent des données sur les résultats à deux ans et des indications sur la posologie appropriée et la fonction rénale chez les patients atteints de FA et traités au rivaroxaban

LONDRES, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Thrombosis Research Institute (TRI) présente six affiches électroniques sur la fibrillation auriculaire, quatre du registre GARFIELD-AF et deux du registre RIVER, au Congrès 2021 de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se déroule virtuellement du 27 au 30 août 2021.

« Nous sommes ravis, une fois de plus, d'avoir une forte présence au congrès ESC 2021 », a déclaré le professeur Ajay Kakkar, directeur du TRI. « Bien que ces deux registres du monde réel aient fermé, nous continuons à exploiter les données et à fournir des informations importantes qui aident les cliniciens du monde entier à gérer les patients atteints de fibrillation auriculaire et à obtenir de meilleurs résultats. »

L'une des affiches de GARFIELD-AF sur les affections cliniquement difficiles est d'une importance capitale pour la pratique actuelle car elle met l'accent sur le traitement de patients dont le traitement préoccupe beaucoup les médecins. L'une des affiches du RIVER porte sur la posologie et met en lumière la question de la posologie non recommandée chez les patients sur la base de la fonction rénale.

Deux autres affiches GARFIELD-AF montrent à quel point les populations étudiées dans les essais sont similaires à la population générale atteinte de FA et confirment si des résultats similaires sont observés lorsque ces populations de patients sont reproduites. Ceci est important car ces résultats donnent du crédit à la généralisation des essais.

Toutes les affiches électroniques du TRI peuvent être consultées par les participants inscrits sur la plateforme du congrès ESC 2021, Research Gateway , à tout moment et « à la demande ». La liste complète des affiches électroniques est présentée ci-dessous :

Présentateur Titre de l'affiche électronique Registre GARFIELD-AF Professeur Jean-Pierre Bassand (Hôpital universitaire Jean Minjoz - Besançon, France) Impact des NOAC et des AVK sur le résultat des patients atteints de fibrillation auriculaire nouvellement diagnostiquée et de diabète : un rapport du registre GARFIELD-AF Saverio Virdone (Thrombosis Research Institute - Londres, Royaume-Uni) Efficacité comparative des NOAC vs AVK chez les patients représentant des défis cliniques communs : résultats du registre GARFIELD-AF Dr Jelle Caspar Lorenz Himmelreich (Centre médical universitaire d'Amsterdam - Amsterdam, Pays-Bas) La sécurité et l'efficacité de l'Apixaban et du Rivaroxaban par rapport à la Warfarine chez les patients atteints de fibrillation auriculaire dans le monde réel sont similaires à celles de leurs essais randomisés : aperçu du registre GARFIELD-AF Dr Jelle Caspar Lorenz Himmelreich (Centre médical universitaire d'Amsterdam - Amsterdam, Pays-Bas) Comparaison du Rivaroxaban et de l'Apixaban dans GARFIELD-AF selon les critères de sélection des essais ROCKET AF et ARISTOTLE Registre RIVER Professeur associé Jan Beyer-Westendorf (Hôpital universitaire « Carl Gustav Carus » de Dresde, Centre de médecine vasculaire - Dresde, Allemagne) Résultats à deux ans des patients atteints de fibrillation auriculaire traités par Rivaroxaban : résultats du registre RIVER Professeur John Camm (Université St George de Londres - Londres, Royaume-Uni) Dosage du Rivaroxaban chez les patients atteints de fibrillation auriculaire : résultats du registre RIVER. Le dosage en fonction de la fonction rénale est-il approprié ?

À propos de GARFIELD-AF

Le registre GARFIELD-AF a consisté en une étude observationnelle mondiale sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients atteints de fibrillation auriculaire nouvellement diagnostiquée, coordonnée sous les auspices du Thrombosis Research Institute entre 2009 et 2019.

GARFIELD-AF a recruté des patients présentant une FA non valvulaire récemment diagnostiquée et au moins un facteur de risque d'AVC. Au total, 57 262 patients ont été recrutés dans plus de 1 000 centres répartis dans 35 pays du monde, dont les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, sur cinq cohortes séquentielles. Le suivi a duré au minimum 2 ans et jusqu'à 8 ans après le diagnostic afin de créer une base de données complète sur les décisions de traitement et les résultats dans la pratique clinique quotidienne.

GARFIELD-AF est soutenu par la KANTOR CHARITABLE FOUNDATION pour le Kantor-Kakkar Global Centre for Thrombosis Science. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : www.garfieldregistry.org .

À propos de RIVER

Le registre RIVER constituait une initiative pionnière et indépendante de recherche sur les résultats axée sur l'utilisation du Rivaroxaban et la prise en charge de la fibrillation auriculaire et de l'AVC, dirigée par un comité directeur international sous les auspices du Thrombosis Research Institute entre 2015 et 2019.

RIVER a recruté plus de 5 000 patients présentant une FA non valvulaire nouvellement diagnostiquée et au moins un facteur de risque d'AVC. Les patients ont été recrutés sur une période de 18 à 24 mois. La période de suivi était d'au moins 2 ans afin de créer une base de données complète des décisions de traitement et des résultats dans la pratique clinique quotidienne.

RIVER est soutenu par la KANTOR CHARITABLE FOUNDATION pour le Kantor-Kakkar Global Centre for Thrombosis Science. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : https://www.riverregistry.org/ .

Le poids de la FA

Jusqu'à 2 % de la population mondiale souffre de FA,i dont environ 8,8 millions de personnes en Europeii et 5 à 6,1 millions aux États-Unis.iii On estime que sa prévalence doublera au moins d'ici 2050 avec le vieillissement de la population mondiale.iii La FA est associée à une multiplication par cinq du risque d'accident vasculaire cérébral, et un accident vasculaire cérébral sur cinq est attribué à cette arythmie. i Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques liés à la FA sont souvent mortels, et les patients qui survivent restent plus souvent et plus gravement handicapés et présentent un risque de récidive plus élevé que les patients atteints d'autres causes d'accidents vasculaires cérébraux.i Par conséquent, le risque de mortalité lié aux accidents vasculaires cérébraux associés à la FA est doublé et le coût des soins est 50 % plus élevé.i

La FA se produit lorsque des parties de l'oreillette émettent des signaux électriques non coordonnés. Cela conduit les cavités à pomper trop rapidement et de manière irrégulière, ne favorisant pas l'évacuation complète du sang.iv En conséquence, le sang peut s'accumuler, coaguler et conduire à une thrombose, qui est la première cause de mortalité cardiovasculaire dans le monde.v Si un caillot de sang quitte l'oreillette gauche, il peut potentiellement se loger dans une artère d'autres parties du corps, y compris le cerveau. Un caillot de sang dans une artère du cerveau entraîne un accident vasculaire cérébral ; 92 % des accidents vasculaires cérébraux mortels sont causés par une thrombose.v L'accident vasculaire cérébral est une cause majeure de décès et d'invalidité à long terme dans le monde entier : chaque année, 5,5 millions de personnes en meurentvi et 5 millions se retrouvent handicapées de façon permanente.vii Les personnes souffrant de FA présentent également un risque élevé d'insuffisance cardiaque, de fatigue chronique et d'autres problèmes de rythme cardiaque.viii

À propos du Thrombosis Research Institute (TRI)

Le TRI a pour mission d'apporter de nouvelles solutions aux patients pour la détection, la prévention et le traitement des caillots sanguins. L'objectif du TRI est de faire progresser la science de recherche dans le monde réel afin que la valeur des données du monde réel soit réalisée et devienne un maillon essentiel de la chaîne des preuves. Notre programme de recherche avant-gardiste, dans toutes les disciplines médicales et dans le monde entier, continue de fournir des solutions révolutionnaires en matière de thrombose. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.tri-london.ac.uk/ .

SOURCE Thrombosis Research Institute (TRI)