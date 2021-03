Le Token CoinLoan est maintenant listé sur la bourse mondiale Bittrex

TALLINN, Estonie, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Une plateforme de prêt et d'investissement en crypto-monnaie de premier ordre, rapide et facile CoinLoan a inscrit le jeton CLT sur la bourse Bittrex Global , l'une des 10 premières bourses de crypto-monnaie au monde en termes de liquidité.

CLT, le jeton natif de la plateforme basé sur Ethereum, a été inscrit sur sa première bourse de crypto-monnaie en juin 2018 et se négocie actuellement sur plusieurs bourses de premier plan . Les utilisateurs de CoinLoan peuvent profiter des services publics du CLT par le biais de la plateforme CoinLoan. Dans le compte d'intérêt CoinLoan, il peut être utilisé pour augmenter les taux d'intérêt de base à des taux plus avantageux. Une mise de 2 500 CLT, par exemple, ajoutera 2 % au taux d'intérêt annuel normal. Ainsi, les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 12,3 % par an sur les EUR, GBP et les stablecoins ou 7,2 % sur les BTC. En outre, les utilisateurs de CLT bénéficient d'une réduction de 50 % sur les frais d'emprunt.

Commentant ce partenariat, Alex Faliushin, PDG de CoinLoan, a déclaré : « CoinLoan s'est distingué en offrant un moyen rapide et sûr de percevoir des intérêts et de contracter un prêt, tout en préservant l'épargne en cryptomonnaie. Nous sommes les premiers à faire en sorte que la gestion des actifs se fasse sans effort et en toute sécurité. Nous nous engageons à placer les personnes et les familles au cœur de nos activités, en leur redonnant le contrôle de leur vie financière et de leurs résultats. Cette vision se reflète également dans l'approche de Bittrex visant à rendre la technologie blockchain plus accessible et plus conviviale. C'est pourquoi notre partenariat avec Bittrex marque une nouvelle étape dans notre démarche visant à redéfinir le marché mondial de la fintech. »

À propos de CoinLoan

Les priorités de CoinLoan sont la sécurité et la facilité d'utilisation. Les actifs des utilisateurs sont assurés par BitGo à hauteur de 100 millions de dollars. Il existe des applications mobiles iOS et Android très pratiques. Le service d'assistance, qui jouit d'une excellente réputation, répond rapidement à toutes les questions.

CoinLoan est une plateforme fintech internationale fondée en 2017 en Estonie. Plusieurs services de base sont proposés aux utilisateurs : des prêts contre la garantie d'actifs cryptographiques avec un taux annuel de 4,95 %, des dépôts avec un rendement maximal de 12,3 % par an, et une bourse de crypto-monnaies avec plus de 140 paires de devises. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site coinloan.io .

