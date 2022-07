Le tout nouveau DemoCreator 6.0 redéfinit le partage d'idées avec des fonctionnalités puissantes à l'ère de la création

« La croissance rapide de l'économie des créateurs englobe non seulement le secteur du divertissement, mais aussi ceux qui veulent tirer parti de leurs connaissances », a affirmé Patrick Yu, directeur produit de Wondershare DemoCreator. « Wondershare a sorti la dernière version de DemoCreator dans le but de donner accès aux utilisateurs mondiaux à de meilleurs formations, tutoriels, leçons, intégrations, conférences et communications quotidiennes. »

Les mises à jour riches en fonctionnalités de DemoCreator 6.0 comprennent :

Mode de présentation vidéo : les spécialistes du marketing et les étudiants peuvent convertir PowerPoint en vidéo et insérer des images en quelques clics.

: les spécialistes du marketing et les étudiants peuvent convertir PowerPoint en vidéo et insérer des images en quelques clics. Arrière-plan virtuel dynamique : parfait pour les utilisateurs désireux de préserver leur intimité ou donner une apparence plus professionnelle. Choisissez-en-un parmi différents arrière-plans virtuels ou téléchargez votre arrière-plan préféré.

: parfait pour les utilisateurs désireux de préserver leur intimité ou donner une apparence plus professionnelle. Choisissez-en-un parmi différents arrière-plans virtuels ou téléchargez votre arrière-plan préféré. Présentateur virtuel créatif : les formateurs peuvent choisir parmi notre sélection d'avatars virtuels qui parlent et imitent les expressions faciales et les gestes du présentateur en temps réel.

: les formateurs peuvent choisir parmi notre sélection d'avatars virtuels qui parlent et imitent les expressions faciales et les gestes du présentateur en temps réel. Effet de caméra : fournir des filtres et des effets tels que le lissage et le blanchiment. Cette fonctionnalité est utile pour les vloggers et ceux qui doivent passer devant la caméra pour une démonstration. Compatible avec d'autres logiciels de caméra virtuelle tels que OBS Studio.

: fournir des filtres et des effets tels que le lissage et le blanchiment. Cette fonctionnalité est utile pour les vloggers et ceux qui doivent passer devant la caméra pour une démonstration. Compatible avec d'autres logiciels de caméra virtuelle tels que OBS Studio. Groupes de clips et traitement par lots : appliquer sans effort les effets, transitions et conversions de fichiers que vous avez déjà créés à d'autres clips en une seule fois. Vous maintiendrez ainsi la cohérence en un rien de temps.

Prise en charge de la diffusion en direct : les utilisateurs eux-mêmes et leurs avatars virtuels peuvent être affichés à l'écran comme ils le souhaitent, tout en présentant une vidéo de démonstration. Applicable aux plateformes de conférence comme Zoom et aux plateformes de diffusion en direct comme Twitch.

les utilisateurs eux-mêmes et leurs avatars virtuels peuvent être affichés à l'écran comme ils le souhaitent, tout en présentant une vidéo de démonstration. Applicable aux plateformes de conférence comme Zoom et aux plateformes de diffusion en direct comme Twitch. Mise à niveau des outils de dessin d'écran : rendre la présentation plus engageante avec de nouveaux outils de dessin tels que le stylo, le surlignage, la brosse, le projecteur, les tableaux blancs, la loupe, etc.

Enregistrement sur deux moniteurs : les utilisateurs peuvent enregistrer des séquences à partir de plusieurs écrans simultanément une fois qu'ils ont sélectionné la zone à enregistrer.

En tant que boîte à outils de présentation visuelle et d'enregistrement tout-en-un, Wondershare DemoCreator 6.0 permet aux utilisateurs de personnaliser leur création comme ils le souhaitent. Ils se démarqueront ainsi sans effort des autres créateurs avec des fonctionnalités existantes telles que l'enregistrement vidéo, la présentation d'écran, DeNoise et la transformation d'un PowerPoint en vidéo. Conçu pour les utilisateurs de tout niveau de compétence, DemoCreator 6.0 est vendu avec DemoCreator Academy pour aider les formateurs, les commerciaux et les spécialistes du marketing à créer des vidéos attrayantes en toute simplicité. Rendez-vous sur https://democreator.wondershare.com/v6-new-features.html pour en savoir plus.

Compatibilité et prix

Wondershare DemoCreator est compatible avec Windows et Mac. Son prix de départ est de 45 dollars par an. Pour des essais et des téléchargements gratuits, visitez https://democreator.wondershare.com/ ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter et Instagram pour en savoir plus sur DemoCreator.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

