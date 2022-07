Le tout nouveau MUCAR CDE900 repousse les limites du diagnostic traditionnel

Après des recherches approfondies, MUCAR a élaboré une conception complète sur le positionnement du produit, les habitudes d'utilisation, l'optimisation du logiciel et l'expérience d'exploitation, etc. afin de créer un tout nouveau produit pour nos utilisateurs : le modèle CDE900, destiné à vous apporter une plus grande efficacité et une meilleure expérience de diagnostic.

Dans le passé, les dispositifs OBD n'adoptaient que des boutons physiques et un écran LCD ordinaire, qui ne peuvent pas être utilisés après que les boutons aient été endommagés dans l'environnement complexe du diagnostic. Le CDE900 optimise cette situation avec une garantie globale :

Adoption d'un écran tactile capacitif de 4 pouces, qui maximise les proportions. Opérant directement sur l'écran. Conservation des boutons physiques, pour assurer un fonctionnement stable lors d'une utilisation directe.

Le CDE900 adopte un écran couleur avec un nouveau design d'interface utilisateur à icônes pour gérer les fonctions, ce qui rend l'affichage des fonctions plus intuitif et plus net. Jusqu'à 120 flux de données peuvent être lus en même temps, sans dissimuler les données non conformes de la comparaison de données multidimensionnelles.

MUCAR CDE900 prend en charge 16 langues, optimisant le protocole de communication pour englober les véhicules fabriqués après 1996. Ajout des fonctions ECM+SRS+TCM+ABS sur la base de la fonction complète de l'OBD2 et de l'EOBD2 au besoin, vous pouvez acheter les fonctions supplémentaires à tout moment.

Il fournit également une mise à jour OTA gratuite à vie avec la fonction Wi-Fi.

Le CDE900 utilise le système intelligent Android 6.0, et avec 2 Go de mémoire, le dispositif fonctionne plus rapidement. Il dispose de 16 Go de stockage et supporte jusqu'à 256 Go de carte mémoire étendue. Équipé d'une batterie d'une capacité de 1500 mA sans alimentation d'interface OBD, il vous permettra d'allumer l'appareil pour vérifier l'historique du rapport de diagnostic. Il est prêt pour la future réparation et l'entretien en tout temps.

Le produit sera lancé sur toutes les plateformes de commerce électronique en août. Si vous êtes intéressé, restez en contact.

CONTACT : Jackie Lin, [email protected]

