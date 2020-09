Le traitement des neurones vivants est désormais possible en ligne sur Bioserver.net

VEVEY, Suisse, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AlpVision SA, chef de file mondial dans le domaine des applications de traitement des signaux de pointe, vient d'annoncer, lors du Sommet Intelligent Health de 2020, qu'il est désormais possible d'observer en temps réel l'activité électrique des neurones vivants en ligne sur le site BioServer.net (https://bioserver.net/live), la plateforme exclusive d'AlpVision.

Selon les déclarations du PDG, Fred Jordan, et du président d'AlpVision, Martin Kutter, BioServer.net vise à faciliter la recherche sur les algorithmes logiciels de pointe à l'aide des neurones vivants, en rendant possible de leur traitement sans avoir à accéder directement à un laboratoire coûteux. Il s'agit d'une occasion unique pour la recherche expérimentale mondiale sur les logiciels et les applications relatives à la signalisation neuronale pour quiconque s'intéresse à ce sujet. L'accès à Bioserver.net ouvre également la voie au développement d'unités de calcul plus poussées à faible consommation d'énergie constituées de véritables réseaux neuronaux au lieu de réseaux neuronaux artificiels sur silicium.

BioServer.net a été créé en intégrant des cultures de cellules neuronales vivantes, du matériel électrique, des outils de traitement des signaux et des technologies Internet de première ligne. Les neurones sont obtenus par une différenciation des cellules souches pluripotentes induites (IPS) humaines. Les cellules neuronales différenciées sont regroupées en forme sphérique composée de 100 000 à 1 000 000 de neurones dont le diamètre est d'environ 500 micromètres. L'utilisation d'électrodes permet la communication bidirectionnelle entre les neurones vivants et le matériel artificiel. L'objectif ultime de ces réseaux de neurones naturels est d'accomplir des tâches complexes qu'il est impossible de réaliser en utilisant des méthodes traditionnelles qui s'appuient sur le silicium, notamment la création des algorithmes du Deep learning (apprentissage profond) actuels.

Cette initiative est à la croisée des neurosciences, de l'informatique et de la conception de matériel. Elle présente certaines similitudes avec le projet NeuralLink entrepris par Elon Musk. Les deux projets visent à associer le pouvoir biologique au matériel afin d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Toutefois, BioServer.net cible particulièrement les cultures in vitro. La finalité du projet est de pouvoir réaliser des tâches techniques spécifiques, telles que la mise au point d'outils dotés de capacités de calcul supérieures et le calcul de données à faible consommation d'énergie.

Les prochaines étapes de développement de BioServer.net consistent à mettre en œuvre une interface de programmation d'applications (API) pour que les programmeurs puissent exécuter directement des opérations de lecture et d'écriture à distance à partir de leur code source et potentiellement intégrer ces appels de fonction aux opérations standards de TensorFlow et de PyTorch.

Bioserver.net

Fred Jordan

[email protected]

+41 21 948 64 64

12, rue du Clos, 1800, Vevey, Suisse

