Le « Triangle Nord » crée une Union douanière unique pour faciliter la circulation, le commerce et l'investissement en Amérique centrale

TEGUCIGALPA, Honduras, 21 août 2018 /PRNewswire/ -- Juan Orlando Hernández, le président hondurien, a annoncé l'intégration d'El Salvador à l'Union douanière du « Triangle Nord », en même temps que Jimmy Morales, le président guatémaltèque et Salvador Sánchez Cerén, le président salvadorien. Ce bloc économique intégré facilitera la libre circulation des personnes et des biens entre les trois pays, tout en créant des emplois, renforçant les possibilités commerciales, améliorant la sécurité régionale et facilitant le tourisme. Les trois pays représentent un territoire d'environ 200 000 kilomètres carrés et constituent à peu près 60 % de la population d'Amérique centrale.

L'accord initial entre le Honduras et le Guatemala a démarré en juin 2017. Depuis la mise en œuvre du programme, les pays ont observé une croissance de 1,4 % et de 1,2 % de leur produit intérieur brut (PIB), respectivement. En intégrant El Salvador quatorze mois plus tard, les trois pays prévoient désormais des effets commerciaux à hauteur de 117 millions d'USD pour l'ensemble de la région.

Les fonctionnaires ont confirmé qu'en raison du nouveau pôle, les délais de douane se réduiront nettement, augmentant ainsi la compétitivité de la région pour les producteurs et les acheteurs investissant en Amérique centrale. La finalisation de l'autoroute Omoa, qui va du nord du Honduras au Guatemala, facilitera davantage la circulation des biens et des personnes en Amérique centrale.

Le récent succès de l'union douanière accompagne la conversion du Honduras en pôle logistique de l'Amérique latine. Grâce à l'appui du plan économique présidentiel, baptisé Honduras 2020, le pays a investi 2,4 millions d'USD dans les autoroutes l'an dernier pour simplifier la circulation régionale.

Le président Juan Orlando Hernández, a déclaré : « Grâce à la nouvelle Union douanière entre le Honduras, le Guatemala et El Salvador, nous ambitionnons de devenir la huitième économie d'Amérique latine. Nous avons commencé à définir nos objectifs à court, moyen et long terme et nous espérons que le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama rejoignent cette Union. »

Jimmy Morales, le président guatémaltèque, a déclaré : « En incluant El Salvador, notre nouvelle Union douanière nous aidera à assurer une intégration productive et des capacités de marché commun qui offriront davantage de possibilités et créeront de la concurrence économique en Amérique latine. »

Les projets de développement que poursuit l'administration du président Juan Orlando Hernández révèlent une nouvelle phase de modernisation du pays. En aidant le Honduras à augmenter les options d'investissement, de tourisme et d'exportation, il renforce la position du pays d'Amérique centrale sur le marché mondial.

À propos de Honduras marque pays

Le programme Honduras marque pays (www.HondurasMarcaPais.com/) est un partenariat public-privé lancé en 2015 en vue de promouvoir le Honduras en tant que destination touristique et d'investissement, de commercialiser les biens et services du pays dans le monde entier, tout en mettant en valeur le talent et le travail des Honduriens. Pour en savoir plus sur les différents produits d'exportation du Honduras, rendez-vous sur http://www.hondurasmarcapais.com/exportacion/.

