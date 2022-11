Le U.S. Institute of Peace annonce que María Eugenia Mosquera Riascos est la lauréate du Women Building Peace Award 2022

WASHINGTON, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le U.S Institute of Peace (USIP) est fier d'annoncer que María Eugenia Mosquera Riascos, originaire de Colombie, a reçu le prix Women Building Peace Award 2022.

« Le prix Women Building Peace Award rend hommage aux femmes qui font preuve d'un engagement, d'un leadership et d'un impact extraordinaires en faveur de la paix et de la résolution des conflits violents dans leurs collectivités », a déclaré la présidente et PDG de l'USIP, Lise Grande . « Ce prix annuel prestigieux célèbre les femmes qui amènent la paix dans les pays touchés par un conflit. »

« María Eugenia Mosquera Riascos est une championne de la justice, de la dignité et de la paix en Colombie, a affirmé Mme Grande. Elle est une grande artisane de la paix. »

Mme Mosquera Riascos est la représentante légale de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL), un réseau communautaire de 140 organisations de victimes situées dans 14 départements de Colombie, qui continue d'être touchée par de violents conflits. En tant qu'artisane de paix et défenseure des droits humains, Mme Mosquera Riascos travaille depuis plus de 30 ans avec les femmes, la communauté afro-colombienne, la communauté autochtone et les communautés agricoles de petite envergure qui ont été victimes de conflits sociaux et armés en Colombie.

« La Colombie compte parmi les pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, a déclaré Manuel Müller, coordinateur de programme de FOR Peace Presence , une organisation indépendante qui accompagne Mme Mosquera Riascos pour assurer sa sécurité physique, lui fournir une visibilité politique et offrir un élan de solidarité. Malgré les difficultés, María Eugenia œuvre en première ligne pour défendre les droits des communautés les plus vulnérables. »

Le conseil indépendant du Women Building Peace Council , composé d'éminents experts et conseillers dans les domaines du genre et de l'établissement de la paix, a guidé la sélection de six finalistes parmi les candidatures de cette année et a choisi la lauréate.

Le conseil a choisi Mme Mosquera Riascos en reconnaissance de son habileté et de ses antécédents dans l'utilisation des nombreux instruments de consolidation de la paix, de l'efficacité avec laquelle elle a représenté les communautés traditionnellement marginalisées lors de pourparlers de paix à La Havane, et de l'impact de ses 30 années d'engagement pour faire progresser la paix en Colombie.

Le prix sera remis à Mme Mosquera Riascos lors d'une cérémonie qui se tiendra au début de 2023 au siège de l'USIP au National Mall, à Washington, D.C.

