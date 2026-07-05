Le ventilateur EC biomimétique de LONGWELL atteint un rendement statique de 73 à 82 % tout en réduisant le niveau sonore de 4 à 6 dB(A)

La plateforme EC à courbure inversée, inspirée de la nature, permet de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 8 à 12 % et assure des délais de livraison courts pour les applications CVC-R, le refroidissement des centres de données et les centrales de traitement d'air.

NINGBO, Chine, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd. (LONGWELL), l'un des principaux fabricants de ventilateurs EC et fournisseurs de solutions de ventilation, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme de ventilateurs EC biomimétiques. La conception de la roue inspirée de la nature permet d'atteindre un rendement statique compris entre 73 et 82 %, tout en fonctionnant de manière nettement plus silencieuse que les ventilateurs conventionnels. Elle s'adresse aux équipementiers du secteur CVC, aux fabricants d'unités de traitement d'air, aux intégrateurs de systèmes de refroidissement pour centres de données et aux ingénieurs à la recherche d'une alternative fiable aux ventilateurs EC européens haut de gamme, sans avoir à repenser la conception de leurs équipements.

LONGWELL - The Ventilation and Drive Technology Partner for Mission-Critical Environments.

Conception biomimétique avancée

Au cœur de la plateforme LWBE3G se trouve une roue EC biomimétique à pales incurvées vers l'arrière qui améliore le rendement statique de 5 à 8 points de pourcentage par rapport aux modèles conventionnels, permettant ainsi des économies d'énergie de l'ordre de 8 à 12 % à débit d'air égal. Elle a un fonctionnement de 4 à 6 dB(A) plus silencieux, réduit de plus de 50 % les composantes de bruit à haute fréquence, et augmente la marge de décrochage de 25 à 30 %. Chaque conception est validée par une analyse CFD interne portant sur l'ensemble du système. Les variateurs EC intègrent les protocoles de commande 0–10 V, PWM, Modbus RTU et BACnet MS/TP, ainsi que 12 fonctions de protection et une durée de vie des roulements L10 de 60 000 heures à 40 °C.

La plateforme est certifiée CE, UL 507, cUL et ETL . Elle est également conforme aux directives RoHS et REACH, ainsi qu'aux normes ISO 9001, 14001 et 45001 et à la norme EN 50155. Les performances aérauliques sont testées conformément à la norme AMCA 210 / ISO 5801, et l'enregistrement CRP est en cours.

Performances éprouvées sur le terrain

Dans le cadre d'un projet européen de modernisation d'une centrale de traitement d'air (CTA) en 2024, le ventilateur LWBE3G450-188PT-09 a permis de réaliser une économie d'énergie d'environ 30 % à un débit de 8 660 m³/h et une pression supérieure à 2 000 Pa. Le modèle LWBE3G560-188PT-01 a fourni un débit de 16 039 m³/h, ce qui correspond à la classe 16 000 du modèle R3G560 d'ebm-papst, permettant ainsi un remplacement direct à l'identique (1:1) sans modification de la chambre à air. Les délais de livraison sont de 1 à 3 jours pour les échantillons et de 15 à 30 jours pour la production, contre 14 à 22 semaines habituellement pour les ventilateurs EC haut de gamme importés.

« Notre avantage concurrentiel repose sur la conception physique de nos roues, et pas seulement sur le prix », a déclaré Bruce Li, directeur général de LONGWELL. « Lorsque l'aérodynamique est aussi performante et aussi silencieuse, le choix de cette solution devient une décision technique évidente ».

À propos de LONGWELL

Fondée en 1990 et implantée à Yuyao, près de Ningbo, la société LONGWELL conçoit et fabrique des ventilateurs et des moteurs à courant continu (EC) et à courant alternatif (AC), qu'elle exporte vers plus de 30 pays. Pour en savoir plus, visitez le site longwellfans.com.

Les données de performance sont obtenues dans des conditions d'essai spécifiques , le choix final devant être confirmé en fonction du point de fonctionnement, de la tension/commande, du montage et de la validation du projet. La référence au concurrent est faite uniquement à des fins de comparaison dimensionnelle et n'implique aucune affiliation ni aucun soutien de notre part.