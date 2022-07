Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia lance une nouvelle plateforme nationale de pharmacie électronique

La nouvelle plateforme de pharmacie électronique du Conseil de la pharmacie devrait profiter à plus de 30 millions de Ghanéens, en leur donnant accès en ligne à des médicaments sur ordonnance d'une manière plus pratique et rentable, réduisant ainsi le risque de vente de médicaments contrefaits

ACCRA, Ghana, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- S'adressant à une foule d'invités de marque, y compris le ministre adjoint de la Santé, le président de la Société pharmaceutique du Ghana, ainsi que d'autres personnalités, le vice-président ghanéen, Mahamudu Bawumia, a présenté la nouvelle plateforme nationale de pharmacie électronique (NEPP), une plateforme pharmaceutique nationale en ligne sécurisée qui permettra aux Ghanéens d'acheter des médicaments prescrits et d'en organiser la livraison.

En 2019, le Dr Bawumia a mis au défi la Société pharmaceutique du Ghana de passer à la numérisation, en veillant à la réglementation prudente de ses services, y compris la distribution de médicaments.

Hier, le vice-président du Ghana a annoncé que des années de planification ont permis cette annonce, et a transmis la gratitude de S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour le travail acharné de toutes les personnes impliquées.

« L'événement d'aujourd'hui est historique… pour la première fois dans notre pays, nous allons déployer une plateforme nationale de pharmacie électronique qui permettra à plus de 30 millions de Ghanéens d'avoir accès à des médicaments sur ordonnance d'une manière plus pratique et rentable, tout en garantissant la qualité, réduisant le risque de vente de médicaments contrefaits et de moindre qualité », a déclaré le Dr Bawumia.

Dans son discours, le Dr Bawumia a souligné la nécessité de continuer à utiliser la technologie pour relever les défis auxquels sont confrontés les Ghanéens et de toujours s'efforcer d'apporter des changements positifs.

Entre autres choses, la nouvelle plateforme réduira la vente de médicaments non homologués, assurera la confidentialité des informations de santé, préservera la confidentialité des dossiers médicaux des patients et minimisera la disponibilité de médicaments contrefaits au Ghana.

Quel que soit son emplacement, la nouvelle e-pharmacie améliorera la commodité et l'efficacité pour tous via un système de paiement en ligne rapide et sécurisé intégré dans l'application gratuite NEPP, réduisant les files d'attente et les longs trajets, tout en aidant à prévenir la fourniture de médicaments illégitimes.

L'augmentation du nombre de personnes qui cherchent des médicaments sur Internet et des réponses à leurs questions liées à la santé a eu un effet secondaire malheureux : la croissance de la vente de produits de santé contrefaits dans le monde entier. Cela a entraîné de plus en plus d'effets secondaires graves dans la population générale et, dans certains cas, a provoqué le décès.

« L'introduction de la plateforme nationale de pharmacie électronique (NEPP) vise à rendre les médicaments disponibles en toute sécurité, à réduire les coûts et à gagner du temps », a ajouté le Dr Bawumia.

Chaque demande de médicaments entrée dans ce nouveau système est contrôlée par une équipe de pharmaciens professionnels autorisés qui distribueront et traiteront les demandes en conséquence, de façon sécurisée et fiable.

Le Dr Bawumia a encouragé toutes les plateformes en ligne, les applications mobiles et les sites Web à communiquer avec le Conseil de la pharmacie et à être approuvés pour utilisation au Ghana, afin que la NEPP puisse être intégré pleinement dans tous les aspects de l'écosystème de santé numérique où les médicaments sont distribués.

« Essentiellement, nous créons un environnement favorable qui amènera la pharmacie à votre porte », a expliqué le Dr Bawumia.

La protection des renseignements personnels, la transparence et la sécurité sont des préoccupations primordiales pour le gouvernement et jouent donc un rôle de premier plan dans cette nouvelle initiative, le nouveau système étant relié à la base de données de la Food and Drugs Authority afin d'authentifier plus facilement les médicaments vendus et approuvés pour la vente.

Avec ce nouveau système en place, le Ghana fera partie du marché mondial croissant de la pharmacie électronique, qui était évalué à 52 milliards de dollars américains en 2021 et qui devrait croître à un taux composé annuel de 19,5 % entre 2022 et 2030.

Le Dr Bawumia a conclu en soulignant l'engagement continu du gouvernement à travailler avec la population pour continuer à faire avancer le Ghana, ce dont témoigne son programme de numérisation.

SOURCE Pharmacy Council