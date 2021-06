Le Viceroy Kopaonik Serbia, une station de montagne de luxe à couper le souffle, ouvrira ses portes en juin 2021

Surnommée la « montagne du soleil », Kopaonik est un haut lieu de la biodiversité avec près de 200 jours d'ensoleillement par an, ce qui garantit de belles conditions tout au long de l'année et offre une infinité d'activités riches en adrénaline. Avec trois restaurants, un luxueux spa à service complet, des piscines intérieures et extérieures et des expériences hors site pour les invités, le Viceroy Kopaonik accueille les habitants et les visiteurs pour leur faire découvrir un nouveau monde d'aventure et de luxe contemporain.

« Nous sommes extrêmement fiers d'ouvrir notre premier centre de villégiature européen dans la magnifique ville de Kopaonik, en Serbie, qui est riche sur le plan culturel », déclare Bill Walshe, PDG de Viceroy Hotels & Resorts. « Grâce à des expériences fortes, un service attrayant et des relations sincères, nous proposons une offre élevée qui se démarquera de ses concurrents à travers l'Europe. »

Conçu par la société de design hôtelier de renommée mondiale WATG et son atelier de décoration intérieure Wimberly Interiors, le Viceroy Kopaonik reflète le style montagnard contemporain local « Suvo Rudiste » et complète la beauté du paysage environnant. Présentant le summum de la vie alpine, la décoration intérieure célèbre la culture et l'artisanat locaux avec la pierre, le verre, le bois et les textiles, pour une élégance naturelle. Des murs en verre du sol au plafond et des espaces ouverts offrent une lumière naturelle abondante et une vue imprenable.

Les chambres et les suites généreusement aménagées, y compris un remarquable penthouse à deux chambres, offrent un lieu de retraite paisible pour se détendre avec des équipements de qualité que les invités sont en droit d'attendre d'un complexe 5 étoiles. Chaque logement élégant dispose d'un balcon privé offrant une vue imprenable sur la montagne ou la station de ski, comme nulle part ailleurs dans la région.

Expériences culinaires, réunions et événements

Sous la houlette du célèbre chef exécutif Andrew Jones, les invités pourront profiter d'une cuisine de qualité, inspirée par les cuisines serbe et du monde, et par le paysage et les facettes culinaires du pays. Pique Ski Bar, qui surplombe la station de ski, propose des boissons et des en-cas, des spectacles en direct et une vue imprenable sur le pic de Pancic. Le cœur battant du Viceroy Kopaonik, The Mountain Kitchen, accueille les invités pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec des plats copieux et sains qui rendent hommage au riche patrimoine de la région. La bibliothèque, située dans le hall, est un havre de paix où les invités peuvent boire du café et du thé artisanal ou d'autres spécialités de boissons tout en parcourant une sélection de livres. Et, bientôt, un restaurant cosy d'inspiration asiatique proposant des spécialités allant du canard aux sushis.

Le Spa by Viceroy, le seul spa de luxe à service complet de Kopaonik, dispose de six salles de soins, d'un salon de beauté, d'une piscine intérieure et d'un hammam/salle de gommage offrant des expériences de bien-être holistique à base d'ingrédients de montagne. Avec deux salles de réception spacieuses, un jacuzzi extérieur, un service de voiturier pour les skis et le club pour enfants Generation V, les invités peuvent s'attendre à un service attentionné, des équipements exceptionnels et des programmes authentiques du pays.

Une aventure sans limites : La destination

En tant que plus grande station de ski de Serbie, Kopaonik est connue pour ses pistes impeccables, appréciées des skieurs novices comme des skieurs chevronnés. La station offre 55 km de pistes pour le ski alpin, 12 km pour le ski de fond et un parcours central Karaman Greben spécialement aménagé, éclairé pour les skieurs de nuit. En outre, le village de Kopaonik offre de nombreuses activités, notamment des bars, des restaurants, des musées et plus encore.

Bien qu'elle soit réputée pour ses pistes de ski de classe mondiale, la région offre de nombreuses activités d'aventure tout au long de l'année. Pendant les mois d'été, les invités soucieux de la nature peuvent explorer le parc national de Kopaonik et pratiquer le VTT, la randonnée, les sports nautiques, le parapente et l'équitation.

En exclusivité pour les invités cet été, le Viceroy Kopaonik proposera un forfait « Kopaonik Mountain Escape » comprenant un crédit de 100 EUR pour les restaurants et le spa de l'hôtel, ainsi qu'un forfait « Family Summer Escape », comprenant une septième nuit gratuite, des soins au spa et des activités de montagne pour les familles.

Kopaonik se trouve à 3,5 heures de route ou à 40 minutes d'hélicoptère de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade.

Pour toute demande de réservation : [email protected]

À PROPOS DE VICEROY HOTELS & RESORTS

Viceroy Hotels & Resorts est une marque mondiale de luxe moderne, qui inspire les voyageurs par des expériences uniques et authentiques, alliant un design provocateur et un service intuitif. Les destinations dynamiques immergées dans la communauté et la culture locales sont au cœur de l'expérience des invités du Viceroy, et pour mieux servir les voyageurs, la marque a établi trois catégories d'hôtels uniques : la collection Icon composée de propriétés inégalées offrant des expériences somptueuses, la série Lifestyle qui propose des séjours énergisants dans des lieux dynamiques, et les retraites urbaines, basées dans des villes audacieuses et excentriques. Le portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature Viceroy se trouve dans de nombreuses destinations époustouflantes et convoitées, notamment Los Cabos, Santa Monica, Chicago, Beverly Hills, Riviera Maya, Snowmass, San Francisco, Washington D.C. et Sainte-Lucie. La marque s'est récemment étendue à Washington DC avec l'ouverture du Viceroy Washington DC et de l'hôtel Zena (Washington D.C.). Viceroy développe son portefeuille international avec l'ouverture récente du Viceroy Kopaonik en Serbie et se tourne vers l'avenir avec le Viceroy at Ombria Resort Algarve (Portugal) en 2022 et le Viceroy Bocas Del Toro Panama en 2023.

Viceroy est membre de la Global Hotel Alliance (GHA) DISCOVERY, un programme de fidélisation unique offrant des avantages et des expériences exclusives à ses membres dans plus de 570 hôtels à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.viceroyhotelsandresorts.com. Suivez Viceroy sur Facebook et Instagram.

Contact presse : The Door | [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1531088/Viceroy_Kopaonik_Serbia_Karaman_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531087/Viceroy_Kopaonik_Serbia_Logo.jpg

SOURCE Viceroy Hotel Group