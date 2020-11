Le « village intelligent » d'Auckland teste le système de navette autonome

Think Robotics, Dense Air et Ohmio se sont associés pour développer et construire ce système de pointe qui assurera le transport à la demande des futurs résidents de Paerata Rise via une application pour téléphone intelligent. Le réseau et la technologie qu'il alimentera sont actuellement en phase de test et devraient être mis en service en 2021.

Chris Johnston, directeur exécutif de Paerata Rise, déclare : « Notre objectif est d'être l'un des endroits les plus agréables où vivre à Auckland et devenir un village intelligent en est un prolongement. Cela signifie que nous sommes en mesure d'offrir la meilleure connexion à nos résidents grâce à un réseau privé et aux technologies les plus avancées. »

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir la communauté unique et de premier plan qui se construit à Paerata Rise avec les concepts les plus récents en matière de technologie de réseau mobile. Tout le monde a fait l'expérience de la frustration que génère une mauvaise couverture. Finalement, l'excellent réseau doit, entre autres choses, passer inaperçu et permettre aux applications, services et autres avantages mobiles des utilisateurs d'occuper le devant de la scène », ajoute Ross Spearman, directeur général de Dense Air New Zealand.

« Les réalités des villages intelligents et des quartiers connectés commencent à émerger dans le monde qui nous entoure. Toutefois, les villages véritablement 'intelligents' doivent être intégrés dans les fondations des communautés. C'est la raison pour laquelle nous exécutons ce projet à ce stade de notre développement », a indiqué M. Johnston.

Tout au long de la phase de test actuelle, les personnes travaillant sur le projet Smart Village utiliseront le réseau de petites cellules déployé par Dense Air pour tester différents types de méthodes et de capteurs électroniques afin de collecter des données et de poursuivre les essais sur route de la navette autonome. Cette dernière est arrivée sur place en octobre et peut être vue en action à Paerata Rise ici .

« Les renseignements tirés de ces données sont utilisés pour gérer efficacement les actifs, les ressources et les services ; en retour, ces données sont utilisées pour améliorer les opérations dans l'ensemble de l'écosystème », a expliqué Michael Johnston de Think Robotics.

Le système de navette autonome est un élément clé du style de vie sophistiqué que Paerata Rise offrira à ses résidents car il améliorera l'accès entre les installations avec des parkings relais et la gare de Paerata, dont le développement est envisagé.

« Le véhicule autonome sera à la fois un véhicule de transport autonome, évoluant sur un circuit prédéfini et que les résidents pourront utiliser, et une plate-forme pour d'autres services, permettant, par exemple, d'assurer un lien avec le monde extérieur », a indiqué Mohammed Hikmet, directeur exécutif d'Ohmio.

« Pour la première fois en Nouvelle-Zélande, nous avons pu tester notre service Hail qui permet au véhicule autonome de prendre des passagers sur demande. Paerata Rise nous a fourni le bon environnement pour tester nos technologies et leurs interactions avec le reste des éléments de l'écosystème. »

À propos de Paerata Rise :

Le projet de Paerata Rise est le plus grand projet immobilier actuellement en construction à Auckland. Au cours des 25 prochaines années, 4 500 maisons seront construites sur le site de 300 hectares. Parfaitement installés à Paerata Rise, les résidents pourront accéder facilement aux écoles primaires et secondaires, aux courts de tennis, à une piscine municipale et à toute une gamme d'installations sportives extérieures et intérieures. Paerata Rise se construira sur un engagement envers l'éthique de la collectivité et l'innovation moderne. Pour plus d'informations, consultez le site www.paeratarise.co.nz .

À propos de Think Robotics Limited

Think Robotics est un leader dans l'apport d'idées innovantes et de pointe et l'adaptation de celles-ci pour former des solutions commerciales de bout en bout, utilisables sur le marché néo-zélandais. Dans un environnement en évolution rapide, Think Robotics veille à ce que les clients aient accès à des technologies qui favorisent l'efficience et l'efficacité, en adoptant une approche holistique. Avec une vaste expérience dans les réseaux sans fil, l'informatique de pointe, les éco-systèmes intelligents et la robotique, de l'agriculture à l'ingénierie, en passant par la fabrication, l'industrie hôtelière, le tourisme et nos maisons, Think Robotics, associé à son parent Think IT, est positionné de manière idéale pour résoudre des problèmes complexes.

https://www.thinkrobotics.co.nz/ - https://www.thinkit.co.nz/

À propos d'Ohimo :

Ohmio est le seul fabricant de navettes autonomes de Nouvelle-Zélande. La technologie des véhicules autonomes Ohmio a été créée à l'origine par HMI Technologies, une société située à Pakuranga. Cette entreprise technologique mondiale invente des systèmes de transport intelligents, tels que la signalisation routière électronique. Les véhicules Ohmio sont capables de se connecter à d'autres véhicules, infrastructures et systèmes de gestion du trafic. La philosophie au cœur d'Ohmio repose sur une plate-forme ouverte qui permet l'interconnectivité avec d'autres systèmes et fournisseurs pour créer une solution de mobilité réellement intégrée. Au cours de la dernière année, Ohmio s'est associée à Spark pour présenter la première navette autonome 5G au monde, à l'aéroport international de Christchurch pour proposer le plus grand véhicule 3D imprimé et autonome au monde, et au Korean Transport Institute pour réaliser les premières ventes internationales de véhicules autonomes, une situation inédite pour une société néo-zélandaise.

www.ohmio.com www.hmi.co.nz

À propos de Dense Air :

Dense Air New Zealand offre une nouvelle classe de services mutualisés de densification et d'extension de réseaux mobiles de type « hôte neutre » 4G et 5G. Disponibles sur les actifs du spectre radioélectrique dédiés et agréés, acquis par Dense Air, nos services complètent les opérateurs mobiles existants et sont conçus pour améliorer la couverture et la capacité dans des endroits d'abord techniquement difficile, dont l'accompagnement ne serait pas commercialement rentable ou nécessitant la mise en place d'un réseau privé dédié.

www.denseair.net

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=WzLoQ4PYogE

