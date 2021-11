Le Vision Impact Institute applaudit le nouveau plan mondial pour la Décennie d'action pour la sécurité routière

Le plan encourage les défenseurs de la sécurité routière à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes par de multiples moyens, dont une bonne vision

DALLAS, le 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le récent lancement du Plan mondial pour la Décennie d'action pour la sécurité routière marque une étape critique dans les efforts en cours pour assurer une mobilité plus sûre pour tous. Élaboré par l'OMS et les commissions régionales des Nations Unies, en coopération avec un minimum de 140 partenaires dans le cadre de la collaboration des Nations Unies en matière de sécurité routière, le plan expose une approche qui donne vie à la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/74/299 sur « l'amélioration de la sécurité routière mondiale ».

Selon l OMS plus de 3 500 personnes meurent chaque jour sur les routes dans le monde - près de 1,3 million de décès évitables et environ 50 millions de blessures - ce qui en fait la première cause de mortalité des enfants et des jeunes dans le monde. Sans aucune intervention, on estime que 13 millions de décès et 500 millions de blessures se produiront au cours de la prochaine décennie.

« Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de commémoration des victimes de la route nous devons prendre en compte l'importance d'une bonne vision pour tous les usagers de la route afin d'atteindre l'objectif ambitieux du plan visant à prévenir 50 % des décès et des blessures dus aux accidents de la route d'ici 2030 », déclare Kristan Gross Directeur exécutif mondial de l'Institut Vision Impact. « Alors que la vision est souvent négligée dans le dialogue sur la sécurité routière, nous sommes très heureux de voir l'inclusion de la vision dans la résolution de l'ONU et nous anticipons l'action par l'exécution de ce plan holistique. Notre plaidoyer pour la sécurité routière encourage les exigences en matière de permis de conduire à inclure l'évaluation de la vision des conducteurs, dans les pays où ce processus fait défaut. C'est un moyen supplémentaire de garantir que des conducteurs plus sûrs contribuent à des routes plus sûres. »

À propos du Vision Impact Institute

La mission du Vision Impact Institute est de sensibiliser les personnes sur l'importance de la correction et la protection de la vue pour faire de la bonne vue mondiale une priorité internationale. Son conseil consultatif comprend cinq experts internationaux indépendants : le Pr. Clare Gilbert (Royaume-Uni), Dr. Kevin Frick (États-Unis), M. Allyala Nandakumar (États-Unis), Dr Serge Resnikoff (Suisse) et Dr Wang Wei (Chine).

Le Vision Impact Institute est une organisation à but non lucratif enregistrée sous le statut 501(c)(3), qui bénéficie du soutien du fonds Vision for Life d'Essilor, le leader mondial de l'optique ophtalmique. Le Vision Impact Institute héberge une base de données unique d'outils de recherche et de sensibilisation sur visionimpactinstitute.org .

Contact :

Andrea Kirsten-Coleman

Responsable mondiale des communications

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

Related Links

http://visionimpactinstitute.org/



SOURCE Vision Impact Institute