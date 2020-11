Le WHR Group ouvre des bureaux en Suisse et à Singapour pour répondre aux besoins de clients internationaux

PEWAUKEE, Wisconsin, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- WHR Group, Inc. (WHR), un leader mondial de l'industrie de la réinstallation des employés basé au Wisconsin annonce son expansion internationale à Bâle, en Suisse, et à Singapour. Le bureau suisse apportera son concours aux clients et à leurs cessionnaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que le bureau de Singapour prendra en charge la région Asie-Pacifique.

Fondée il y a 25 ans par Roger Thrun pour accompagner et soutenir les services de relocalisation internes, WHR s'est considérablement développée depuis ses débuts modestes. WHR dessert désormais certaines des plus grandes organisations du monde et a déplacé des centaines de milliers d'employés.

« Être présent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie renforce notre engagement à répondre aux demandes de nos clients mondiaux », a déclaré le président Paul DeBoer. « Nous mobilisons les clients par de nouvelles approches dynamiques, en fournissant les ressources nécessaires et en établissant des partenariats avec les fournisseurs qui sont essentiels au maintien des meilleurs niveaux de service de l'industrie. »

Directrice des services clients à l'international pour WHR, Linden Houghtby, GMS®, sera responsable de la transition pour les bureaux en Suisse et à Singapour. Elle embauchera sur place de nouveaux collaborateurs, qu'elle formera aux postes de direction et aux postes opérationnels pour chaque bureau. Linden Houghtby a joué un rôle déterminant dans l'expansion internationale de WHR et se réjouit à la perspective de transmettre la culture de WHR et ses pratiques exemplaires aux opérations internationales.

WHR a récemment embauché Jennifer Elsby, GMS®, en tant que directrice du service à la clientèle pour le bureau suisse. Après sa période de transition avec Linden Houghtby, Jennifer Elsby prendra la direction du bureau suisse, dont elle assurera le développement. Elle possède une vaste expérience en gestion d'expatriés, dirige des équipes aux États-Unis, en Europe et en Afrique, et est particulièrement qualifiée pour occuper ce poste.

À propos de WHR Group, Inc.

WHR Group Inc. (WHR) est une société privée de gestion de la réinstallation à l'international, axée sur les clients, qui se distingue par sa prestation de services de premier ordre et sa technologie exclusive de pointe. WHR a des bureaux à Pewaukee, Wisconsin, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de fidélisation de 100 % des clients au cours de la dernière décennie, WHR continue de se positionner comme le fournisseur de confiance en matière de réinstallation des employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur WHR, consultez le site http://www.whrg.com, ou suivez @WHRGroup sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Contact pour les médias

Mindy Stroiman, rédactrice d'entreprise

Courriel : [email protected]

Téléphone : 262-523-7510

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168846/WHR_Group_Logo.jpg

Related Links

http://whrg.com



SOURCE WHR Group