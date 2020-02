Le World ATM Congress récompense les accomplissements exceptionnels dans le domaine de l'aviation, et annonce les finalistes des Prix Maverick

« En tant que plus grand congrès en matière d'ATM au monde, le World ATM Congress est le lieu idéal pour honorer et célébrer les nombreux progrès réalisés par notre communauté l'année passée », a déclaré Peter F. Dumont, PDG de l'ATCA. « Ces récompenses illustrent trois des plus importants piliers de notre industrie : la collaboration, l'innovation et la durabilité - le tout au nom de la sécurité aérienne. »

Au cours de cette première année, plus de 100 candidatures ont été reçues, qui ont été réduites à neuf finalistes, trois dans chaque catégorie de récompense.

Le Prix de la collaboration récompense l'importance de relations et partenariats efficaces au sein et parmi les disciplines et secteurs en vue d'atteindre un objectif commun.

Les finalistes du Prix de la collaboration sont les suivants (par ordre alphabétique) :

ASECNA , pour l'unification du ciel africain grâce à l'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) basé dans l'espace, ainsi qu'à d'autres technologies innovantes sur l'ensemble des six régions d'information de vol (RIV).

Le Prix de l'innovation récompense les nouvelles idées et technologies, ainsi que les nouveaux concepts qui défient les normes actuelles en matière d'ATM, et qui sont susceptibles de faire progresser significativement les performances, les opérations ou les capacités.

Les finalistes du Prix de l'innovation sont les suivants :

Austro Control pour son projet intitulé « Plate Lines – A Method to Accelerate Wake Vortex Decay During Final Approach », infrastructure qui accélère la désintégration des turbulences de sillage à proximité du sol d'environ 30 pour cent, afin de limiter la probabilité de rencontrer des turbulences.

Le Prix de la durabilité récompense les dirigeants, initiatives et organisations qui œuvrent en faveur de la réduction de l'impact de l'aviation sur l'environnement, et qui contribuent significativement à l'amélioration de l'empreinte environnementale de l'aviation via l'ATM.

Les finalistes du Prix de la durabilité sont les suivants :

ENAIRE pour la conception et le développement d'un mécanisme de surveillance qui a permis de sauver, grâce à une autorisation directe du contrôle de la circulation aérienne, près de 7 millions de milles nautiques concernant les vols exploités dans l'espace aérien espagnol, en empêchant l'émission de 243 000 tonnes de CO 2 dans l'atmosphère.

« Le fait d'avoir reçu plus de 100 candidatures dans le cadre de nos prix inauguraux constitue une incroyable réussite, et souligne les progrès significatifs que nous réalisons ensemble en tant qu'acteurs du secteur de l'ATM », a déclaré Simon Hocquard, directeur général de la CANSO. « La qualité des candidatures était incroyablement élevée - je félicite tous les candidats sélectionnés. Ils ont placé la barre haute pour les années futures ! »

Nous remercions tout particulièrement notre jury renommé : Eammon Brennan, directeur général d'EUROCONTROL ; Teri Bristol, directrice d'exploitation de l'Air Traffic Organization (ATO) de la FAA ; Peter F. Dumont, PDG de l'ATCA ; Simon Hocquard, directeur général de la CANSO ; le capitaine Gilbert Kibe, directeur général de la Kenya Civil Aviation Authority ; l'honorable Donna Mclean, fondatrice et propriétaire de Donna McLean Associates, LLC.

Le vainqueur de chaque catégorie sera annoncé lors du World ATM Congress 2020 à Madrid, en Espagne, à l'occasion de la Cérémonie des Prix Maverick, qui aura lieu de 15h00 à 16h00 le mardi 10 mars, au sein du Wing ATM Theatre. La cérémonie des Prix sera présentée par Peter F. Dumont, PDG de l'ATCA, et Simon Hocquard, directeur général de la CANSO. L'inscription à cet événement est gratuite. Pour en savoir plus et s'inscrire, rendez-vous sur www.worldatmcongress.org .

