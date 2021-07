Le Zimbabwe va combattre les feux de forêt avec des véhicules livrés par AFTRADE DMCC

Le Zimbabwe fait partie des pays les plus exposés aux incendies en Afrique australe. Chaque année, plus d'un million d'hectares de terres sont détruits par des incendies de forêt , ce qui entraîne la perte de produits agricoles, une diminution de la disponibilité de nourriture pour les humains et les animaux et une baisse du taux de croissance de la végétation.

AFTRADE DMCC a livré sept АЦ 11 camions de pompiers au Zimbabwe. Ce véhicule est conçu pour lutter contre les grands incendies, notamment dans les zones rurales. Le Zimbabwe disposait auparavant de camions de pompiers dotés de réservoirs d'une capacité de 5 000 à 6 000 litres, tandis que le АЦ 11 dispose d'un réservoir de 11 000 litres, presque deux fois plus grand. Cette plus grande capacité permettra aux équipes de pompiers de lutter contre les incendies dans des zones difficiles d'accès, à une plus grande distance de leur base principale.

Le АЦ 11 possède également un châssis à haute capacité de franchissement, permettant un accès plus facile et plus rapide à un site d'incendie. Son réservoir est constitué de composants résistants à la corrosion et garantis à vie. Cela augmente considérablement la durée de vie du camion de pompiers lui-même.

« Nous sommes très heureux de pouvoir fournir les dernières technologies de lutte contre les incendies à nos amis africains. Les feux de forêt sont un danger pour toute l'humanité, et nos fabricants ont fourni une solution robuste et éprouvée pour lutter contre ces incendie », a déclaré Dmitry Kharitonchyk, vice-ministre de l'industrie de Biélorussie.

Le Zimbabwe a également reçu cinq véhicules d'intervention rapide Toyota Hilux. Leur grande capacité de franchissement augmentera la mobilité des pompiers et leur permettra de combattre rapidement les incendies, notamment dans les zones où les entreprises sont engagées dans l'exploitation forestière. Chaque véhicule de réaction rapide transporte un conteneur de 500 litres pour éteindre rapidement les incendies.

AFTRADE DMCC a fourni à ce pays d'Afrique australe 30 motos tout terrain pour surveiller la sécurité incendie, ainsi que pour contrôler l'abattage et l'exploitation forestière, et pour surveiller la croissance des arbres et le développement des forêts.

« Nous travaillons avec le Zimbabwe pour nous assurer qu'il dispose des équipements adéquats dont il a besoin pour le développement durable de ses forêts. Cela garantira la protection à long terme de sa couverture arborée », a déclaré Aleksander Zingman, responsable d'AFTRADE DMCC.

Pour soutenir son industrie forestière, le Zimbabwe a commandé 10 camions à ridelles avec une grande capacité de franchissement pour livrer le personnel et l'équipement lourd sur les sites de récolte du bois. Elle a également reçu quatre camions à benne et sept camions à selle, ainsi que six véhicules équipés d'une remorque et d'un manipulateur hydraulique pour le transport des grumes des sites d'exploitation aux scieries en vue de leur transformation.

