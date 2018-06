Lead 8 élargit son portfolio - secteur aviation avec SkyCity à l'aéroport international de Hong Kong

Le complexe SkyCity Airport RDE, situé à proximité de l'aéroport international de Hong Kong, doit devenir un pôle intermodal régional important accessible par air, mer et terre via le train, la voiture et le bus. Connecté par une série de ponts suspendus, le complexe sera directement relié à l'aéroport, au Airport Express, à Asia World Expo, au Future Regal Hôtel et à Lantau NCD Nord, situé aux alentours. Comprenant un terminal de transport, pour répondre à l'afflux de visiteurs provenant du tout nouveau méga-pont Hong Kong-Zhuhai-Macao et du lien Tuen Mun-Chek Lap Kok Link, SkyCity jouera un rôle essentiel dans le développement futur des initiatives de la grande région de la baie et de la nouvelle route de la soie.

Situé sur un terrain de 25 hectares, le complexe offrira une superficie totale de 350,000 m² et sera construit par phases, de 2023 à 2027. Il comprendra des boutiques, des restaurants et des zones de divertissement de tout premier plan spécialement conçues pour les visiteurs et résidents de tous âges.

« Notre concept pour le complexe se traduit par un langage architectural et des formes facilement reconnaissables par rapport à l'architecture d'aéroport, peu importe qu'il soit vu à vol d'oiseau ou à échelle humaine. Nous avons également l'intention de donner aux espaces commerciaux une allure toute autre que celle d'un centre commercial. Ce projet sera basé sur l'innovation tout en intégrant des principes de développement durables et, grâce à certains éléments clés du design, le complexe dépassera les standards de certification du bâtiment », explique Claude Touikan, cofondateur et directeur général de Lead 8.

Le projet SkyCity Airport RDE vient s'ajouter au portfolio de Lead 8 dans le secteur de l'aviation - région Asie-Pacifique. La firme travaille actuellement sur un certain nombre de projets de grande envergure, notamment quelques-uns des plus grands développements à usages mixtes et destinés à l'aviation au monde.

À propos de Lead 8

Lead 8 est un studio international de design avec une expérience primée en architecture, design d'intérieurs, planification urbaine, branding et graphisme. Fondé en 2014 et fort d'une équipe globale de plus de 200 experts à Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres et Singapour, Lead 8 est dédié à l'excellence du design, à l'innovation et au développement durable. Bénéficiant d'une vaste expérience dans plusieurs secteurs, incluant les projets à usages mixtes de grande échelle, les projets orientés sur les transports, les centres commerciaux, les édifices tertiaires, les développements hôteliers et les aéroports, Lead 8 propose des stratégies sur mesure et des solutions de design créatives pour ses clients à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez http://www.lead-8.com.

