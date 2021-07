LEAD Horizon : comment Vienne sort du confinement grâce aux gargarismes

Le modèle à succès du système de test PCR à Vienne pourrait être déployé dans le monde entier

VIENNE, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Avec l'initiative « everything gargles », Vienne a mieux géré la pandémie que les autres villes européennes. Chaque jour, jusqu'à 70 000 personnes se soumettent au simple test PCR par gargarisme pour savoir s'ils sont atteints de la Covid-19. Suivant l'exemple de Vienne, un accès facile à des tests PCR pourrait également être déployé dans d'autres pays, en particulier dans les écoles.

Obtenez un kit de test gratuit dans un magasin, gargarisez-vous, remettez-le dans l'emballage, emmenez-le dans le magasin le plus proche et découvrez les résultats du test sous 24 heures. Depuis janvier, ces tests PCR font partie de la vie quotidienne des Viennois. La société autrichienne LEAD Horizon a développé le test PCR de haute qualité en utilisant un fluide de rinçage de la gorge et une application Web.

L'Organisation mondiale de la Santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies attirent également l'attention sur l'efficacité de ces tests par gargarisme : ils comparent l'échantillon de salive à un prélèvement nasopharyngé, en particulier lors du dépistage d'individus asymptomatiques. « Le prélèvement de salive réalisé soi-même est facile et non invasif, mais il s'avère également plus précis que les tests antigèniques », a déclaré le Dr Christoph Steininger, virologue, infectiologue, interne à l'hôpital universitaire de Vienne et co-fondateur de LEAD Horizon.

Grâce à la manipulation simple et des résultats plus précis par rapport aux tests antigéniques nasopharyngés, des projets pour les écoles sont actuellement en cours en Autriche et en Slovaquie. En se basant sur le modèle de réussite de Vienne, LEAD Horizon a développé un logiciel spécifique pour les écoles afin de relever ce défi à partir de l'automne.

Informations détaillées, photos, vidéo : www.minc.at/how-vienna-gargles-out-of-lockdown/, www.allesgurgelt.at, https://youtu.be/rQ3BiXfKVUE

À propos de LEAD Horizon

LEAD Horizon est une société autrichienne fondée par le professeur en médecine associé Christoph Steininger et Michael Putz. En collaboration avec des partenaires commerciaux, ils ont développé l'ensemble d'auto-test personnalisé en instance de brevet pour dépister la Covid-19 à l'aide d'un fluide de rinçage de la gorge et sous la direction d'une application web. Grâce à ces tests PCR, ils offrent une solution adaptée à la réalisation d'un grand nombre de tests de manière pratique, facile et rapide. www.lead-horizon.com

Contact pour les demandes

Veronika Beck, MA

CONSULTANTE

Tél. : +43 1 890 04 29 – 32

Mobile : +43 664 889 758 29

[email protected]

Milestones in Communication

Alser Straße 32/19, A-1090 Vienne

SOURCE LEAD Horizon