LEAD Horizon: como os viajantes na Áustria superaram o coronavírus

VIENA, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Viena enfrentou melhor a pandemia em comparação com outras cidades europeias - graças a um teste de PCR especialmente desenvolvido pela empresa austríaca LEAD Horizon, que já é usado em 13 países. Todos os dias, 150.000 austríacos realizam um teste de coronavírus usando o método de gargarejo. Este teste também está disponível para viajantes. Esses testes de coronavírus de baixo limiar também poderiam ser expandidos para outros países.

Mesmo que o número de vacinas aumente, os testes regulares da Covid-19 continuarão a desempenhar um papel fundamental no combate à pandemia. A Áustria está entre os líderes nos testes realizados em todo o mundo, graças à iniciativa "Everything Gargles". Todos os dias, 150.000 austríacos utilizam este teste de PCR especialmente desenvolvido – o "padrão ouro" dos testes de coronavírus – para consultar seu status de Covid-19. Desde fevereiro, mais de oito milhões de pessoas, incluindo turistas, utilizam esta oportunidade de baixo limite. Além da Áustria, o produto já está disponível em 13 outros países.

Isso é possível graças à empresa austríaca LEAD Horizon, que desenvolveu o teste de PCR de alta qualidade usando um fluido de enxágue de garganta e um aplicativo web. Isso significa: você faz testes gratuitos, gargareja em casa, abre o aplicativo e segue as instruções e, em seguida, devolve o tubo de amostra para uma das 681 estações de coleta. A partir daí, ele é levado para laboratórios certificados e avaliado por meio de procedimento de PCR. O resultado do teste, bem como um relatório médico e o certificado para o Green Pass, ou certificado de COVID digital da UE, podem ser acessados por meio do aplicativo dentro de 24 horas.

Os testes de gargarejo de PCR também estão disponíveis para viajantes em Viena e na Áustria superior. Já foram realizados 80.000 testes para turistas. Os testes são realizados de forma independente pelo hóspede no hotel e, em seguida, entregues em vários pontos de aceitação. O resultado está disponível em um dia e funciona – além da vacinação – como um "teste de acesso" a eventos de gastronomia, teatro e outras atividades festivas.

Especialmente voltada para o outono, que é o momento tradicional de viagens na cidade, a LEAD Horizon oferece aos viajantes uma oportunidade livre e fácil de aproveitar um feriado seguro e relaxado na Áustria.

Mais informações: www.allesgurgelt.at e https://youtu.be/rQ3BiXfKVUE

