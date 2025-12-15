Lead the Digital Hunt: Das HABROK 4K 2.0 definiert eine neue Ära der All-in-One Ferngläser

Revolutioniert das digitale Jagderlebnis von Grund auf

HANGZHOU, China, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Jagd entwickelt sich weiter. Immer mehr Jäger wechseln von klassischer Optik zu vollständig digitalen, immersiven Ferngläsern – und HIKMICRO führt diesen Wandel an. Mit dem neuen HABROK 4K 2.0 präsentiert das Unternehmen die nächste Stufe des ultimativen All-in-One-Jagerlebnisses.

HIKMICRO steht für kontinuierliche Produktverbesserung, angetrieben durch technologische Exzellenz und das direkte Feedback aus der Praxis. Als echter Pionier im digitalen Jagdmarkt setzte HIKMICRO bereits 2024 mit dem ersten HABROK 4K einen ersten Meilenstein: Es vereinte Wärmebild- und CMOS-Technologie erstmals in einem einzigen Gerät.

Das HABROK All-in-One-Konzept ermöglicht Jägern, Wild schnell und zuverlässig über seine unverwechselbare Wärmesignatur zu entdecken. Gleichzeitig sorgt gestochen scharfe Farbdarstellung, bei Tageslicht ebenso wie in der Dämmerung, für sicheres Ansprechen. Ergänzt durch detailreiche Infrarot-Nachtsicht entsteht ein Komplettpaket, das eine klare Sicht und sicheres Ansprechen selbst in absoluter Dunkelheit bietet. Und das alles in einem leicht zu führenden Gerät mit Optik und Handling klassischer Ferngläser.

Diese technologischen Vorteile arbeiten im Einklang mit den natürlichen Instinkten des Jägers – für ein völlig neues All-in-One-Erlebnis. Mit dem europäischen Marktstart des HABROK 4K 2.0 am 15. Dezember 2025 hebt HIKMICRO dieses Konzept auf ein neues Level.

Ein Produktmanager von HIKMICRO erklärt: „Das HABROK 4K 2.0 baut auf einer bewährten Grundlage auf und führt die digitale Jagd in die Zukunft. Die erste HABROK-Generation hat gezeigt, welches Potenzial in einer echten All-in-One-Beobachtung liegt. Nun haben unsere Experten eng mit Jägern zusammengearbeitet, um das HABROK noch flüssiger, intuitiver und smarter zu machen. Das HABROK 4K 2.0 ist der nächste Schritt in der Fernglas-Innovation: Mit herausragender Bildschärfe, optimierter Bedienung und einem Preis, der modernste Optik für alle zugänglich macht. Klarer, intelligenter, ruhiger – die nächste Generation ist da."

Next Generation Performance für die digitale Jagd mit ultimativem Vertrauen

Das HABROK 4K 2.0 wurde gezielt weiterentwickelt, um in den Bereichen Schärfe, Kontrolle und Komfort deutliche Fortschritte zu erzielen – überall dort, wo Jäger es am meisten brauchen.

Mitteltrieb und Quick-Switch für echte Einhandbedienung

Alle Neuerungen des HABROK 4K 2.0 folgen einem Ziel: eine absolut intuitive Bedienung mit nur einer Hand, damit die zweite Hand sicher an der Waffe bleiben kann.

Der neue, ergonomisch platzierte Mitteltrieb sitzt näher am Okular und ermöglicht eine schnelle, präzise Scharfstellung mit dem vertrauten Gefühl klassischer Ferngläser bei minimaler Bewegung und ohne die Griffposition ändern zu müssen.

Zudem bietet HABROK 4K 2.0 einen neuen Thermal/Digital-Quick-Switch, der einen sofortigen Wechsel zwischen beiden Bildkanälen erlaubt. Der schnelle Übergang vom Erkennen der Wärmesignatur zur farbigen Detailansicht oder Infrarot-Nachtsicht ist ein Paradebeispiel für das Zusammenspiel aus technologischer Innovation und instinktiver Kontrolle.

Schärfer, flüssiger, stabiler – Sehkomfort auf höchstem Niveau

Das HABROK 4K 2.0 kombiniert HIKMICROs moderne Bildstabilisierungs-Algorithmen mit stufenloser Vergrößerung in beiden Kanälen. So können Jäger fließend zoomen ohne Verwackeln, Unschärfen oder Bildverzögerung.

Hinzu kommt HIKMICROs Shutterless-Technologie im <18 mK NETD Wärmebildkanal: Sie sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie und besonders leise Beobachtung. Jäger können sich auf das Wesentliche konzentrieren und verpassen keinen entscheidenden Moment mehr.

Intelligente Upgrades für präzise Schüsse

Der neue Ballistikrechner im HABROK 4K 2.0 unterstützt Jäger zuverlässig bei der präzisen Schussabgabe. Es nutzt die Distanzmessung des integrierten Laser-Entfernungsmessers sowie zuvor hinterlegte Munitionsdaten, um unmittelbar eine passende Klick-Verstellung zu berechnen.

Damit profitieren selbst Jäger mit herkömmlichem Zielfernrohr von digitaler Präzision, eine Funktion, die bisher teuren Premium-Optiken vorbehalten war. HABROK 4K 2.0 macht dieses Leistungsniveau für alle zugänglich.

Den Weg der digitalen Jagd gestalten mit dem HABROK 4K 2.0

Die Weiterentwicklungen im HABROK 4K 2.0 unterstreichen HIKMICROs Anspruch, die digitale Optiktechnologie maßgeblich zu prägen. Das Beste aus der klassischen Optik kombiniert mit technologischem Know-how und echtem Feedback aus dem Jagdalltag: Daraus entstehen Lösungen, denen Jäger voll vertrauen können.

Die erste HABROK-Generation hat den Maßstab gesetzt. Das HABROK 4K 2.0 führt diese Entwicklung mit vereinfachter Bedienung, verbesserter Bildqualität, gesteigerter Präzision und maximaler Vielseitigkeit fort. Jede Funktion wurde auf Grundlage echter Nutzererfahrungen smarter und flüssiger gemacht. Mit dem neuen HABROK 4K 2.0 erhalten Jäger die Freiheit und das Vertrauen, jeder Herausforderung selbstbewusst zu begegnen, unterstützt durch eine All-in-One-Optik der neuesten Generation.

HIKMICRO führt den Weg der digitalen Jagd an. Dabei geht es nicht darum, traditionelle Methoden zu ersetzen, sondern sie mit moderner Technologie sinnvoll zu ergänzen. Für mehr Sicht, mehr Vertrauen und eine smartere Jagdpraxis.

Angetrieben von den Bedürfnissen der Nutzer entwickelt HIKMICRO Technologien mit breiter Anziehungskraft und bringt die Faszination der modernen Jagd zum Leben. Im Zentrum jeder Innovation steht ein einfacher Grundsatz: Trust Your Journey.

Das HABROK 4K 2.0 verkörpert genau das und noch mehr.

