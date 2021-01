LeadingQuest, Parlacom e floLIVE fecham Acordo de Distribuição para estimular o Crescimento de IoT na América Latina

Esse acordo conduzirá serviços de M2M/IoT avançados no mercado brasileiro

SÃO PAULO, MOORESVILLE, N. C. e CLAYMONT, Del., 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Parlacom e LeadingQuest, líderes em telecomunicações e especializadas em comunicação máquina-a-máquina (M2M), IoT (Internet das Coisas), anunciaram o fechamento do acordo de distribuição com floLIVE. Esse acordo permitirá que a Parlacom impulsione as soluções de gerenciamento de conectividade global de IoT baseados em nuvem da floLIVE para o mercado brasileiro e da América Latina.

"Esse acordo, fechado por meio da LeadingQuest EUA permite que a Parlacom ofereça para seus clientes acesso aos serviços globais de conectividade celular para IoT," anunciou Clovis Lacerda, CEO LeadingQuest e da Parlacom. "Nossa experiência fornece a nossos clientes o método mais inovador e eficaz de conectividade global M2M e IoT, ao entregar aplicações que aumentam a eficácia dos negócios e novas fontes de receita."

"Estamos felizes por expandir nossa presença ao mercado latino-americano que está passando por um imenso crescimento atualmente." segundo Curtis Govan, Presidente da floLive na América do Norte. "Oferecemos uma grande variedade de serviços para IoT, desde uma rede central orientada por IoT inteiramente GSM até IoT BSS, gerenciamento de dispositivos eSIM e soluções IoT verticais.- todos fornecidos como serviço na nossa nuvem global. Com essa parceria com a Parlacom, seremos capazes de ajudar nossos clientes a promover o crescimento de IoT globalmente."

Sobre a LeadingQuest e a Parlacom

A Parlacom é uma das maiores empresas de Tecnologia para TI e Telecom no processamento de transações de M2M e IoT do Brasil e no exterior. A Parlacom está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 3 milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas, além de total integração de suas plataformas com sistemas ligados por meio de sua extensa biblioteca de APIs. www.leadingquest.com e www.parlacom.net

Sobre floLIVE

floLIVE oferece soluções avançadas de rede 5G e um conjunto completo de dispositivos celulares globais para casos de uso IoT. Oferece soluções inovadoras para empresa, operadores de celular e fornecedores de serviço em nuvem. Sua plataforma global de redes centrais locais que fornecem conectividade local enquanto estão sendo gerenciadas e controladas na nuvem. Essa abordagem única permite que empresas se beneficiem de uma alta performance, conectividade local segura e de acordo com as regulações, com a flexibilidade e elasticidade de uma plataforma baseada em nuvem. www.flolive.net

Contacto: Sandro Tamman [email protected]

FONTE Parlacom

Related Links

http://www.parlacom.net



SOURCE Parlacom